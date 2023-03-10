直飛長灘島含稅機票2600元起 限時優惠明起開搶

金針菇是煮湯、煮火鍋等常見的食材，也有和奶油一起烤或拌炒，再加上一點胡椒鹽調味等等的作法。在處理金針菇時，一定得先將底部切除，才能開始進行料理。不過這些較硬的金針菇底部，其實還有一定的可食用部位，比起急著丟掉，不如另外製成料理。

2023-03-10 10:07