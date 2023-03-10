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直飛長灘島含稅機票2600元起 限時優惠明起開搶
疫後國人陸續出國旅遊，不少航空公司祭出機票優惠。菲律賓皇家航空為目前唯一直飛長灘島的航空公司，3月11日至3月17日推出單程含稅機票2600元起優惠，出發日期為3月12日至5月31日。
國境開放後除日韓為民眾旅遊首選，東南亞泰、菲、越也是熱門選擇，航空公司陸續開設航線。菲律賓皇家航空表示，身為目前唯一直飛長灘島的航空公司，為旅客省下2個小時以上的交通時間，大幅提升長灘島的旅遊品質，明天起推出限量優惠票價，讓旅客省時更省錢。
菲律賓皇家航空指出，3月11日上午10點至3月17日推出官網限時優惠，台北直飛長灘島2600元起（單程含稅），出發日期為3月12日至5月31日。更多資訊可至菲律賓皇家航空官方網站https://flyroyalair.com查詢。
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