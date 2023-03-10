迎來解封後首場大型國際借展！「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」故宮開展

國境解封、國際交流回溫之際，故宮迎來睽違已久的大型國際借展，將於3月11日至7月16日推出「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展，首度同時展陳東西方「宮廷」及「教廷」珍稀藏書。今舉行開幕晚會，出席的行政院長陳建仁致詞時說，此特展歷經3年疫情，延期3次，終於來到台灣展出，跨越歐亞大陸兩端、東西稀珍古籍一同展出、相互輝映，是故宮創舉。

故宮院長蕭宗煌表示，故宮與天主教頗有淵源，院藏文物中，不乏明末清初耶穌會士帶至中國的西學著作以及清政府與羅馬教廷關係文書等。2016年，故宮與梵蒂岡宗座禮儀聖器室合作推出「天國的寶藏——教廷文物」特展，為合作開啟新頁，2017年梵蒂岡宗座圖書館暨機密檔案館總館長若望─路易•布魯格斯總主教來訪，與時任副總統陳建仁會晤，雙方倡議舉辦圖書交流展覽。會後，在我國駐梵蒂岡李世明大使居中協調下，由故宮與梵蒂岡宗座圖書館共同舉辦「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展。

蕭宗煌說，本次特展向梵蒂岡宗座圖書館借展諸多西文古籍、古幣、版畫等文物，其中包括42件原件、31件影像輸出，按梵蒂岡宗座圖書慣例，通常不允許超過3至5件以上藏品外借展出，此次梵蒂岡宗座圖書館主動提出借展42件原件，實屬難能可貴，而本次展覽歷經新冠疫情三度延期，終於在此時開展，更是首度同時展陳東、西文化脈絡中的珍稀古籍，觀眾可進一步了解羅馬教廷與中國皇家藏書文化之異同。

梵蒂岡宗座圖書館暨宗座檔案館總館長扎尼總主教致詞時說，梵蒂岡宗座圖書館為教宗尼閣五世於15世紀中葉創立，透過大量藏書和文獻以發展文化、藝術與科學，並帶動人文主義思想臻於成熟，現今保存超過8萬冊手抄本、約10萬份檔案文獻、160萬本古代及現代刊本，其中有8600本搖籃本、15萬組圖畫、15幀歷史照片約30萬枚硬幣和勳章，涵蓋超過2500年間人類知識的諸多領域。

故宮表示，此次來台珍貴原件，包括古羅馬歷史學家蒂托·李維（Titus Livius）巨著「羅馬史」的15世紀抄本，華麗的書冊搭配細膩圖繪，周邊框內可見寓意性人物與信、望、愛三超德的擬人表現，並飾以花綵、植物百卉等元素；另外還有托勒密（Claudius Ptolemaeus）所著「地理學指南」15世紀拉丁文譯本，展現文藝復興時期對托勒密作品的重新發現，對於已知世界用數學方法進行新的描繪；荷馬史詩「伊里亞德」的15世紀雙語抄本，由希臘原文與拉丁文相互對照，飾以細密圖繪，文學愛好者不容錯過。

此次也展出院藏明清宮廷藏書中最富代表性珍品，展覽包含四個單元，包括「稽古右文」先從官方對於主流學術的建構，帶出明、清兩代最重要的文化大業；「嫏嬛芸香」聚焦清帝對於古籍維護與收藏的態度及貢獻；「冊府千華」遍觀明、清皇家作為「國家出版中心」修撰製作各類圖書的豐碩成果；「清淨修持」則為故宮極富特色的宗教圖書珍藏。