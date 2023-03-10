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輕症免隔離將上路...院內感染釀糾紛 醫憂病患確診「誰該負責？」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
3月20日輕症免隔離新制將上路，未來僅通報中重症，輕症確診者不再通報，確診只要戴口罩就能外出，包括就醫、探病等，目前醫院仍規定，陪病者以一人為原則。資料照。記者許正宏／攝影
3月20日輕症免隔離新制將上路，未來僅通報中重症，輕症確診者不再通報，確診只要戴口罩就能外出，包括就醫、探病等，目前醫院仍規定，陪病者以一人為原則。資料照。記者許正宏／攝影

國內新冠疫情趨緩，3月20日輕症免隔離新制將上路，未來僅通報中重症，輕症確診者不再通報，也不歸類在「法定傳染病」當中，包括快篩陽性、PCR陽性，以及非肺炎住院病患檢驗陽性等，都不需通報。但專家認為，輕症不通報對醫院是個「矛盾決定」，若不主動篩檢輕症者，且民眾沒有養成良好衛生習慣，醫院內病患可能容易被感染，「院內感染」情況無可避免，恐衍生許多問題。

台灣感染管制學會理事長、台大醫院感染管制中心主任陳宜君表示，目前全世界考量新冠肺炎多為輕症，不再維持嚴格管制，對於新冠肺炎監測趨勢，皆是比照流感，未來僅通報新冠肺炎重症，輕症則不再通報，因此可見各國逐步解封、民眾出國旅行等，但對醫院端來說「卻是一個矛盾的決定」，醫院內許多身體虛弱患者，在沒有嚴格感染管制下，不小心感染新冠肺炎，整體病況可能急轉直下，「確診責任算誰的？」

陳宜君指出，新冠肺炎要從新興傳染病轉向常態流行傳染病，監測重點完全不同，醫院端防範也有不少困難面，未來輕症確診者不通報、不主動篩檢，就如同一般人感染病毒，還是能正常上班、工作或陪病，若本身並沒有良好衛生習慣，恐將其身上的病毒傳染給其他家人、朋友，又或是陪病時，將病毒傳染給生病正在住院的親友，甚至影響病室的其他病人及其家屬。

「先前曾發生，同一個病室中，被傳染者要告傳染給他的人。」陳宜君表示，醫事人員受過感染管制訓練，不把病毒傳染給他人，但病人或一般民眾沒有受過訓練，也非故意將病毒傳染他人，但沒有良好衛生習慣導致傳染，就容易引起紛爭。醫院目前仍有探病管制，但民眾在解封氛圍下，陸續有人未遵守規定，甚至多人擠在病室、脫下口罩交談，病房內「熱鬧滾滾」，讓一線人員十分為難。

陳宜君提醒，過去病毒皆是低度流行於生活當中，但防疫三年期間因高強度防疫手段，導致「環境太乾淨」，脆弱族群如孩童沒機會少量暴露病毒、訓練免疫力，解封後大量病毒短時間內「一次反撲」，包括呼吸道融合病毒、腸病毒等，對孩子來說十分辛苦，她呼籲，即使逐步解封，民眾仍然應保持警覺，維持良好衛生習慣，並更要懂得照顧好自己，也希望民眾在轉換期能互相合作、體諒，才能逐步邁入防疫新常態。

新冠肺炎

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