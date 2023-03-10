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亞太航班將恢復疫前75％ 民航局爭取新增163名航管員額

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華民國飛航管制員協會今舉辦「飛航管制員與航空器駕駛員研討會」。圖／民航局提供
中華民國飛航管制員協會今舉辦「飛航管制員與航空器駕駛員研討會」。圖／民航局提供

中華民國飛航管制員協會今舉辦「飛航管制員與航空器駕駛員研討會」，聚焦無人機對空中交通挑戰。交通部民用航空局長林國顯表示，亞太地區航班數將恢復到疫情前75%水準，疫情期間爭取163名飛航管制員新增員額，並持續相關招募及培訓，對我國航管員積極參與國際舞台也感到自豪。

林國顯表示，根據IATA預測，亞太地區航班數將恢復到疫情前75%水準，因預見維持足夠人力以應對疫情後挑戰的重要性，疫情期間爭取163名飛航管制員新增員額，相關招募及培訓皆沒有因疫情中斷，未來將持續提升台北飛航情報區的飛航服務品質和飛行安全。

民航局表示，國際飛航管制員協會聯盟(IFATCA)的國際民航組織(ICAO)主要聯絡人JF Lepage於研討會中分享國際民航組織第41屆大會的主要結論，涵蓋ICAO對性別平權的支持、通信導航監視設備建置白皮書、區域飛航安全的落實、航空產業環保及永續韌性發展等面向，並鼓勵管制員及飛行員正視自己對飛航領域的重要性。

IFATCA美洲區副總Patricia Gilbert則分享ICAO及FAA與歐盟在無人機系統的最新建議，並提出無人機系統對未來空中交通的挑戰。IFATCA 歐洲區副總 Frederic Deleau 說明航空正向安全文化的定義及作為，未來會由現行的安全文化及公正文化調整改變。

飛航管制員與航空器駕駛員研討會今邀請美國、瑞典、比利時、西班牙、南非、日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓、香港、澳門、杜拜等地區，共144航管人員與飛行員出席。

疫情 馬來西亞 ICAO

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