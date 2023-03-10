加拿大育空迎11年一次極光爆發 淘金、永晝體驗全滿足

疫後國人瘋出國，歐美加等長程航線去年解封後復甦強勁，位於北美西北邊的加拿大育空地區以極光、淘金聞名，今年將迎接11年以來的極光大爆發奇景，無論是透過旅行社接待或是自駕沿著公路行駛，都有機會一睹全球最大面積的非極地冰原與加拿大第一高峰等罕見地貌，疫後選擇台灣為亞洲首站宣傳地點，希望顛覆旅客對於極地極光想像。

育空旅遊局表示，育空地區首都白馬市以極光聞名，最佳旅遊時間為8月至隔年4月，當地夏季溫度可達20度以上，冬季最低可達零下60度，有多樣化的體驗活動，今年8月更將迎接11年一次的極光大爆發奇景，可望延續至2025或2026年，旅客可從地面、高空飛機、雪地越野單車甚至獨木舟一圓極光夢。

育空旅遊局指出，同樣位於育空地區，過去被譽為淘金夢天堂的道森市則有將近永晝的特色，每天日照時間平均為23小時，最佳旅遊時間為4月至8月，適逢北美「克朗代克淘金熱」將邁向125周年，旅客有機會體驗重回百年前淘金盛世特有的小鎮生活。

此外，育空旅遊局也說，育空地區土地面積為台灣13倍，人口卻僅有台灣0.17%，當地因有80%為未開發地區，只要沿著公路行駛，即可將壯麗天然景色盡收眼底，包括全球最大面積的非極地冰原與加拿大第一高峰等罕見地貌，更可見野生動物大遷徙，一年四季都有不同玩法。