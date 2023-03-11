好脂肪讓你頭腦變靈活！這些「營養素」你充足攝取了嗎

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「營養素」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大營養素排行。

隨著國人健康意識抬頭，對營養素的攝取也愈發注重，民眾會透過均衡飲食來獲得足量的營養，也會選擇搭配保健食品補充個別營養素，究竟哪些營養素最受網友關注？這些營養素又有什麼作用呢？「不飽和脂肪酸」有利於心血管健康 「維生素C」增強免疫力抗發炎 ▲ 網友熱議TOP6營養素 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 不飽和脂肪酸

觀察近三個月網友針對「營養素」的相關話題討論，可以發現「不飽和脂肪酸」受到網友的高度關注，這是由於不飽和脂肪酸具有保持血管暢通、稀釋血液濃度的作用，對心血管健康很有幫助。有網友提到「就算低脂飲食也要攝取不飽和脂肪酸」，認為優質脂肪是人體必備的營養素，如魚油中的DHA有利於靈活思考，而EPA則能有效促進代謝。

NO2. 維生素C

補充「維生素C」好處多多，可以養顏美容、促進傷口癒合、提升免疫力、幫助鐵質吸收等，有網友服用維生素C保健品一陣子後，驚喜發現「皮膚變得透亮穩定」，吸引其他網友在留言區分享「吃維生素C後真的比較少感冒」、「可以吃芭樂和奇異果補充維生素C，天然的尚好」，建議大家可以多食用天然蔬果補充營養素。

NO3. 膳食纖維

對於有便秘困擾的民眾來說，「膳食纖維」絕對是最佳的營養素選擇，除了可以促進腸道蠕動、幫助排便外，膳食纖維還可以增加飽足感，深受減肥族群的愛戴。日前有網友在討論區表示自己不愛吃蔬果，但想改善便秘問題，請益該如何解決，就有網友解答「早上來碗燕麥，清腸排毒還可以降膽固醇」、「奇亞籽泡到咖啡裡，口感很讚又可以幫助消化」。

NO4. 維生素D

另外，有陽光營養素之稱的「維生素D」也備受討論，缺乏維生素D可能會影響鈣質吸收，導致骨質疏鬆，也會出現肌肉無力、心情低落、睡眠品質差等狀況，可以透過曬太陽、攝取含有維生素D的食材或保健品來補充。有民眾發文表示「討厭曬太陽，所以買維生素D來吃」，讓不少網友認同回覆「最近連日陰天，只好多吃黑木耳補充維生素D」、「上班沒時間曬太陽，所以吃富含維生素D的鯖魚和鮭魚」。

NO5. 鈣

作為人體含量最多的礦物質，「鈣」也是許多網友的熱議焦點。鈣質有助於維持骨骼與牙齒的發育和健康，還有安定情緒、放鬆肌肉、促進血液凝固的作用。有網友就在討論區上詢問如何改善孕期抽筋問題，吸引有經驗的媽媽們留言「有可能是缺鈣，可以泡芝麻牛奶來減緩症狀」、「多吃小魚乾和小方豆乾來補鈣」等，認為鈣質負責維持肌肉收縮，所以適當的補鈣可以舒緩抽筋問題。

NO6. 鐵

最後，「鐵」也是維持生理機能的重要營養，鐵是血紅蛋白與肌紅蛋白的重要成分，可以運輸及儲存氧氣，也有維持免疫系統的功效，若是缺乏鐵可能會出現貧血、頭暈、疲倦、抵抗力下降等問題。有網友提到自己有「缺鐵性貧血」，長年虛弱且氣色差，留言區就有許多熱心網友建議「平常選擇吃紅肉、肝臟、豬血等，富含鐵又好吸收的食物」，也貼心提醒「吃素的朋友可以吃紫菜、紅莧菜、紅豆」。

營養素是維持人體機能的重要關鍵，無論是在減肥、減脂還是健身，都別忘了兼顧均衡飲食，補充足夠的營養才能維持正常的生理機能，此外，也可以去了解各種食物的營養價值與成分，妥善規劃食譜，為健康上最強而有力的後盾。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「營養素」相關討論則數。觀測期間：2022/11/23-2023/02/23，共三個月觀測來源： 討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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