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Q2團費參考價出爐！日本這區漲最多 南韓比疫情前便宜

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大阪地區適逢櫻花季，加上當地機場人力不足等因素團費漲幅明顯。圖／觀光局提供
大阪地區適逢櫻花季，加上當地機場人力不足等因素團費漲幅明顯。圖／觀光局提供

疫後國人瘋出國，中華民國旅行業品質保障協會公布今年第2季（4至6月）團費合理價格，以最受國人歡迎的日本來看，大阪地區適逢櫻花季，加上當地機場人力不足等因素漲幅明顯，5天團費最高上看6萬2800元；歐美加旅遊因航班有限、機票上漲，團費仍較第1季上漲2至4成；南韓則因航班增加，已恢復疫情前價格，甚至較2019年降1成。

旅遊交易安全委員會東北亞委員黃清涼表示，今年第2季適逢櫻花季，大阪、關西等地行程團費明顯較關東地區高，加上日本機場地勤人員不足、班機增加有限、飯店供不應求等因素，整體團費持續上漲，較2019年疫情前漲1至2成，但已較今年第1季下降1至2成。大阪於3、4月賞櫻期間5天團費約42800元至62800元，5、6月約31900元至55900元；東京5至7天團費約33900元至47900元。

東北亞委員林岳雨指出，今年第1季被認為是最划算旅遊地的南韓，因航班增加，第2季與2019年同期下降約1成，與今年第1季下降2成，已恢復為疫情前售價，4至5天團費平均約為11800元至33000元。

美洲委員李英明表示，美加旅遊因航班有限、巴士、旅館調漲及人工短缺，第2季團費仍較2019年同期調漲7至8成，較今年第1季也調漲3至4成。歐洲委員陸一方表示，歐洲航點雖然已經恢復正常，但航空票價較疫情前調漲2至3成，當地飯店、巴士及餐費皆調漲，較2019年同期上漲3成，較今年第1季上漲2成。

「馬新泰菲印」委員謝天恩表示，東南亞今年第2季團費與2019年同期相比調漲約1成，但與較今年第1季調降約1成。其中，菲律賓因主要旅遊點航班增加，第2季將調降價格。中亞非委員張雯雯指出，因航班未全面復航，中亞非機票普遍上漲，商務艙更是漲60%至70%，整體團費較2019年疫情前上漲1至2成，與今年第1季相比僅票價漲2至4千元。

紐澳委員翁鴻仁表示，紐澳旅遊第2季因機票價格調降，較第1季下降3至4千，但受限通膨等因素仍較2019年同期上漲1至2成。中南半島委員蔡承廷指出，中南半島第2季團體旅遊以越南市場為大宗，因油價及通膨等影響，較2019年同期上漲1成，促銷外行程更漲至2成，與今年第1季相比則大致持平。

航班 疫情 櫻花季

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