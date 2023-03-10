彰雲嘉空品亮紅燈 縣市府促降載減排推空污監控

彰化、雲林、嘉義等地區今天空氣品質指標為「紅色警示」，嘉義等縣市環保局啟動空污監控、降載減排、加強稽查取締，維護空氣品質，並呼籲長者與小孩宜減少戶外活動。

環保署空氣品質監測網顯示，今天環境風場為東北東風至偏東風，中部以南位於下風處，污染物易累積，預測中部、雲嘉南、高屏的空氣品質為將對所有人不健康的「紅色警示」等級。

對此，嘉義縣環保局空氣噪音防制科長林春如接受中央社記者訪問時表示，每年的10月至隔年3月常是雲嘉地區空品最不好的時候，主要是風向造成的，吹東風或東北風會帶來污染物，導致空氣霧濛濛，影響居民健康。

林春如說，嘉義縣環保局在鹿草焚化爐120公尺高煙囪設置AI（人工智慧）煙霧探測系統24小時360度監控並自動辨識空污，降低人為的污染。她呼籲年長者與小孩在空品不佳時宜減少戶外活動，民眾外出請戴口罩。

雲林縣環保局表示，六輕離島工業區計19座燃煤發電鍋爐維持以空氣污染物最佳可行控制技術進行操作，並自主執行降載減排措施，其中5座鍋爐停止操作，其它14座降載減排幅度介於1到8%。

嘉義市環保局指出，已加強洗街車道路洗街，通報餐飲業者油煙防制設備確實操作，啟動空拍機加強稽查取締露天燃燒，協調寺廟減燒金紙及鞭炮燃放。

彰化縣環保局表示，縣內公私場所應妥善操作污染防制設備，共同維護空氣品質，也請民眾加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動。民眾若發現有工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。