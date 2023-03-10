大陸驚見沙塵暴 環保署：周日將對台微量影響 整體空品會好轉

台灣這幾日西半部幾乎無風，汙染物容易累積，因此西半部地區空品差，中央氣象局局長鄭明典觀測到，北風快速難推，前緣有明顯揚沙現象，也就是境外汙染物沙塵暴；環保署表示，沙塵暴在蒙古地區，應該會侷限在中國大陸內部；但周日對台會有微量影響，但周日下午以後，整體的空氣品質會比這幾天好。

環保署空保處長蔡孟裕表示，從冷氣團觀察，從上海、天津、山東半島範圍，這裡是台灣空氣的上風處，沙塵暴應該會侷限在中國大陸內部，不會來台。

蔡孟裕表示，但這波沙塵暴周日對台有微量的境外影響，但因為冷氣團來襲，整體的空氣品質，在周日下午以後漸好轉，整體空氣品質會比這幾天好。

他說，今天空品中部、南部空品不佳，上午是南部、下午以後是中部，包括中火、麥寮電廠、新達電廠、協和電廠都持續進行降載；另外，彰化、雲林、高雄、屏東等縣市的大型汙染源減排、營建工地的控管減排，都有持續進行中，對空品惡化都有減緩作用。

蔡孟裕說，另外，近期天乾物燥，加上台灣進入清明掃墓旺季，3月以後，露天燃燒案件增多，在空品不佳的狀況下，露天燃燒事件頻繁讓空氣品質雪上加霜，建議民眾，掃墓多留意，紙錢可以交由環保單位集中燒，或者以功工代金，盡量別燒，降低露天燃燒的風險。