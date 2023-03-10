高市聯合醫院啟用第二心導管室 雙x光機媲美醫學中心

台灣每24分鐘有1人死於心臟疾病，高市聯合醫院心導管服務總量近5年更增逾5倍，院方鑑此，大手筆建置第二心導管室，引進醫學中心等級的雙向數位平板心臟血管攝影X光機等最新設備，提供精準醫療，搶救病患生機。

高市聯合醫院第二心導管室今天啟用，內附造價8800萬的雙向數位平板心臟血管攝影X光機、人工心臟及血管內超音波等設備，出席啟用儀式的衛生局長黃志中表示全力支持聯醫發展，但亦強調，「預防重於治療」，市民不能只努力拚經濟，卻燃燒自己的健康。

高市聯醫內科部長賴奇正說，雙向X光機媲美醫學中心等級，可同時從兩個角度攝影，病患只打1次顯影劑就能取得高解析度影像，減少曝露於輻射劑量的風險，較不會產生腎病變或皮膚潰瘍，由於影像清晰亦更精確，可縮短手術時間。

具心臟內科專業的高市聯合醫院院長馬光遠說，心血管疾病患者逐年增加，聯醫心導管服務總量去年超過900人次，近5年來已增加逾5倍，在添購雙向X光機等醫療設備後，今年服務量次預計會突破千人。造成心血管疾病的因素包括飲食、生活壓力等，其中癮君子風險最高，民眾應善用成人健檢等資源早期發現。