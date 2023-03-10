超商電鍋沒有茶葉蛋改擺這「蛋」 網友笑：懂行銷
國內持續蛋荒，網友張巧雯在「路上觀察學院」臉書社團PO出某超商的茶葉蛋電鍋照片（ https://www.facebook.com/groups/218772006840067/posts/604487951601802/ ），只見電鍋空空如也，上頭擺放一盒健達奇趣蛋，她說，「懂行銷」，逗趣畫面也讓網友笑翻。
照片中可見電鍋裡面沒有茶葉蛋，反而擺放健達奇趣蛋。告示牌上寫「茶葉蛋缺貨中，Sorry」，下面一排小字寫「也可以參考一下健達出奇蛋呦」。
網友留言表示，「好像比茶葉蛋更棒」、「差很多喔」、「真有才，請加薪」、「幽默的店家」、「健達出奇蛋頂著先」、「水煮就完蛋」、「煮下去只有噁心一條路」。
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