頭暈、爆痘、好想睡？可能是「經前症候群」惹的禍！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「經前症候群」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的TOP8經前症候群有哪些。女性在月經來時有諸多不適及不便，但荷爾蒙的影響不是在月經開始時才發生作用，早至一周前就有可能影響身體，「經前症候群」指的便是這些生、心理變化，約五至八成的女生會有輕、中度的情況，而少數女性甚至會有更為嚴重的經前不悅症，需藥物輔助治療。就讓我們來看看，在月經來前的女姓，到底還有哪些不適呢？解決頭痛吃藥要小心！無緣由的憂鬱、悲傷也可能是經前症候群 ▲ TOP8經前症候群 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 月經來臨前的不適不只會反映在腹部，頭暈、長青春痘、乳房脹痛等表現也是生理期將開始的訊號，當中又以「頭暈、頭痛」受到最多人討論。許多人為了應對這些困擾，會尋求吃藥就醫、使用保養品等方式舒緩，而近期有醫師在節目上分享曾遇過病患有「月經型偏頭痛」的問題，該病患以吃強力止痛藥的方式代替就醫，且此行為長達十年，到醫院就診時已必須進行洗腎了，此新聞在社群上引起眾多討論，令許多人感嘆「真的不要再亂吃藥」，身體有不適還是就醫較好。

除了生理上的變化外，心理也會因體內激素的改變而受影響，容易有易怒、憂鬱、低落等感受，可能出現「情緒起伏大」的情況。有許多網友分享經驗表示「莫名為奇怪小事憂鬱和流淚」、「會變得特別暴躁」，雖然月經一來就沒事了，但沉浸在負面情緒中的經歷依然使人心累。除此之外在這段時間內也容易「疲勞、提不起精神」，對許多事物失去興趣，令許多網友擔心自己是不是快得憂鬱症。

最後，雖然月經尚未到來，但「腹部不適」的狀況依然不容小覷，許多網友會有腹脹、腹痛的問題，嚴重者甚至會「腹瀉」。在網友討論中，有專家提到這些是體內激素改變而有的正常現象，但倘若狀況過於嚴重，或本身無法忍受，可以先至西醫檢查是否有重大病變，如果不是太嚴重的情況，可考慮以中醫之方式調養身體，以減緩腹瀉之情形。

在每個月的那段日子中，你也有這些困擾嗎？月經症候群是正常的生理反應，通常隨著月經到來就會消失，但若是症狀太嚴重、甚至影響到正常生活，最好還是尋求醫師的協助，尋找舒緩以上情況的方法！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「經前症候群」相關討論則數。觀測期間：2022/11/23-2023/02/23，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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