趕快回家檢查！網議「這些」熱水器NG裝設地點你避開了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「熱水器裝設地點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的四大熱水器NG裝設地點。在外奔波一天，你也很想趕快回家洗個暖和的熱水澡嗎？放鬆泡澡之餘，小心在不知不覺中一氧化碳中毒！根據內政部消防署統計，每年12月至2月是居家瓦斯熱水器ㄧ氧化碳中毒案件的高峰期，無色無味的一氧化碳若吸入過多，會使人頭暈目眩、四肢無力，甚至昏迷死亡，因此家中熱水器的安裝地點尤為關鍵。「陽台」得避免晾衣加裝窗戶 「浴室」、「廚房」再冷也要開窗通風！ ▲ TOP4熱水器NG裝設地點 網路討論聲量 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「熱水器裝設地點」相關話題的討論，可以發現「陽台」受到網友最熱烈的討論。由於熱水器的裝設地點需保持良好的通風環境，因此不少人會選擇將熱水器放置在陽台，但卻忽視了日常生活方式也可能造成潛在危害，有在做水電師傅的網友表示「瓦斯熱水器安裝環境不能堆放雜物、不加裝氣密窗或鋁窗，更不可晾曬大量衣服」。有網友分享「原本以為在陽台裝熱水器很安全，結果老人家又加裝窗戶且密閉不開，怎麼講都講不聽」，讓他很擔心家中安全，也有網友提到「我家也是加裝窗戶但會打開，奈何家人常常在陽台晾衣服」，對此有人建議可加裝「強制排氣型熱水器」，降低瓦斯燃燒不完全以及避免廢氣滯留的機率。

居住在地狹人稠的都市，不是家家戶戶都有陽台可裝設熱水器，這時「廚房」與「浴室」就是許多小家庭的首選，然而室內易形成密閉空間，更會受到潮濕環境影響。日前在基隆有家庭因為將熱水器安裝在廚房，門窗緊閉通風不良，導致一家四口全都一氧化碳中毒，事件也引發網友討論，有人提到「裝在家裡一定要選電熱水器或強制排氣型熱水器」，也有網友建議「裝在浴室的電熱水器要與淋浴區隔開一定距離」，例如馬桶上方就是不錯的選擇。

另外，不少居住在老舊公寓民眾會將熱水器安裝在「樓梯間」，認為這樣不佔家裡空間又安全，但其實多數公寓的樓梯間無安裝窗戶，且經常被住戶堆積各種雜物導致空間更加狹小，同樣也易造成通風不良與逃生困難等危害，對此有網友表示「熱水器旁邊最好不要擺放太多雜物，或可以選擇加設一氧化碳偵測警報器」，防範於未然。

你家的熱水器裝在安全的地方嗎？就算裝設在陽台也需注意有無其他遮蔽物影響通風，若是居住條件有限只能安裝在室內，也需選擇安全的熱水器機型以及持有合格證照的業者安裝，定期檢查維修，隨時注意空氣流通，保障你我的居家安全。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熱水器」相關討論則數。觀測期間：2022/02/01-2023/02/28，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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