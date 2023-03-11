國人鈣質攝取不足？缺鈣可由這些預兆看出

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「缺鈣前兆」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大缺鈣前兆有哪些。根據健康署民國106至109年統計之國民營養健康狀況變遷調查顯示，鈣質是國人攝取狀況最差的礦物質，四歲以上之民眾攝取量皆未達建議標準，而長期缺乏充足鈣質會使多種身體機能變差，就讓我們來看看，到底有哪些情況，是身體在發送「要盡量補充鈣質」的警訊吧！鈣質可穩定肌肉不「抽筋」 還能鎮定神經不「失眠」！ ▲ 網友熱議四大缺鈣前兆 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 抽筋抽筋的原因有很多，而缺少特定礦物質是一大因素，其中鈣質可維持肌肉張力，減少肌肉不正常收縮，因此若經常抽筋可注意是否需要補充鈣質。另外，孕期婦女因需分養分給胎兒，易使體內鈣質更少，尤其有營養師表示「若孕婦缺鈣，就會從媽媽體內游離出鈣質，以提供寶寶成長所需」，使鈣質流失更多，最容易體現在腳容易抽筋的情況。

NO2.失眠有營養師表示「當我們在某些深度睡眠階段時，體內的鈣水平是會比較高的，也就是說鈣是會影響我們的睡眠。」，因此若有睡不好的情況，可能代表體內的鈣不足，而若是出現容易睡不好或難以入眠的情況，可試著在睡前多補充牛奶等鈣質豐富的食物，來提升睡眠品質。

NO3. 情緒不穩定鈣質對於穩定情緒也十分有效，若是缺乏鈣質，會較容易出現焦慮、急躁、憂鬱等情緒，有營養師表示「鈣是天然鎮定劑，能幫助調節情緒」，並建議大家在補充鈣質的同時也要注意減少攝取如酒精、碳酸飲料、咖啡等容易使鈣質流失的飲品，否則補充再多鈣質也不會有顯著的功效。

NO4. 身體痠痛腰痠背痛是骨質疏鬆的早期徵兆，而缺鈣更是其中重要的原因，因此如果有腰痠背痛、手腳發麻等情況，可能與缺少鈣質有關係，有哺乳中的網友發問「天天都要擠奶3-4次，手痠之外也很容易腰酸背痛，晚上還會抽筋。聽說哺乳很容易缺鈣，是不是該補鈣？」引來眾多回覆推薦不同的鈣質攝取方式，建議懷孕或是哺乳中的媽媽們可以嘗試看看。

缺乏鈣質可能引起許多身體不適，從短暫的抽筋、痠痛到影響生活的情緒不穩以及失眠都可能是徵兆之一，若是有類似的情況發生可試試多補充鈣質，減少身體的不適感。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「缺鈣前兆」相關討論則數。觀測期間：2022/02/01-2023/02/16，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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