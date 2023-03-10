台中慈濟醫院首例肝移植 酒齡30年大叔重生
49歲郭先生從事建築業，工作常需要應酬，酒齡近30年，戒酒後發現罹患酒精性肝硬化，等待3個月接受換肝手術，他也是台中慈濟醫院首例肝臟移植，順利迎接彩色人生。
台中慈濟醫院今天召開記者會，肝移植成功的郭先生與妻子送上花束，感謝醫療團隊照顧，更與團隊分享重生蛋糕。
郭先生表示，因從事建築業，工作常需和客戶應酬，有時從中午餐敘時開始飲酒，曾經一週內只有六、日因休假沒有酒攤，酒齡近30年。某天他和女兒談天時，女兒一句「爸爸身上好臭」，讓他決定戒酒，完成女兒願望。
戒酒後，郭先生出現失眠症狀，就醫治療輾轉發現罹患「酒精性肝硬化」，到台中慈濟醫院診治時，已經有黃疸、腹水、肝臟功能喪失等症狀，為「失代償性肝硬化」。器官移植中心主任鄭紹彬指出，病人出現肝臟失代償症狀，必須接受肝臟移植手術。
郭先生等待3個月，幸運配對到肝臟，台中慈濟醫院器官移植團隊歷經10個小時，成功完成全肝移植手術，護理團隊接手經過30天悉心照顧，讓郭先生身體恢復到可以出院，也讓他的黑白人生翻轉成彩色。
鄭紹彬指出，肝臟移植手術並不困難，但卻是繁複型的手術，術後的護理照護更重要，從開刀房、加護病房到一般病房的每個階段，考驗各醫療團隊的合作默契與整合能力。台中慈濟醫院院長簡守信表示，首例肝臟移植手術成功，是醫院重要的里程碑。
郭先生為台中慈濟首例肝移植病患，台中慈濟醫院表示，未來朝全器官移植目標發展，讓病患迎接多彩未來。
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