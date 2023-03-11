久坐造成便秘問題引熱議！TOP4上班族健康困擾你中標了嗎

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「上班族健康困擾」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大上班族健康困擾。現代社會緊湊忙碌的生活，讓許多民眾無法在工作中兼顧健康飲食和生活作息，三餐外食、久坐久站、用眼過度等情形每天上演，導致上班族的健康困擾接踵而來！外食、久坐恐造成「便秘」問題 上班壓力大晚上「失眠」睡不著 ▲ 網友熱議TOP4上班族健康困擾 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 消化系統問題觀察近三個月網友針對「上班族健康困擾」的相關話題討論，可以發現許多上班族都面臨著「消化系統」方面的問題，包括因為三餐外食、久坐辦公室導致的便秘困擾，以及飲食不規律造成的胃食道逆流，都讓網友苦惱不已。有民眾提到「上班久坐又吃飯狼吞虎嚥，長期下來便秘超痛苦」，直言根本是隱性的職業災害；另外，也有網友在討論區上表示自己在銀行任職，工作忙碌且吃飯時間緊湊，經常感到腸胃不適，請益「該如何調適胃食道逆流問題」，讓不少同業網友留言感嘆「做這行胃食道逆流是基本款」。

NO2. 失眠無法入睡不少上班族會因為高壓緊繃的工作環境，出現「失眠」睡不著的困擾。就有網友發文表示平常要拼業績，壓力大到自律神經失調，每天都「非常疲憊卻睡不著」，隔天更是在上班時間精神不濟，許多熱心網友便在留言區給出建議，如「睡前泡腳放鬆」、「練習冥想和瑜珈」、「培養運動習慣」等，同時也提醒「睡前不要使用3C產品」，可以讓人更快入睡，幫助大腦獲得真正的休息。

NO3. 肌肉關節痠痛如果在工作中需要長時間維持相同姿勢，那就很容易會有「肌肉關節痠痛」的問題。有網友就在部落格上分享「上班族久坐、久站注意事項」，認為透過矯正錯誤姿勢可以有效改善肌肉痠痛，並詳細說明應該「椅子高度調整至雙腳踩到地面」、「電腦螢幕架設在眼睛可平視的高度」、「站立時避免骨盆前傾」來維持正確姿勢，同時也特別提到「翹腳反而會導致腰背痠痛」，應該避免這種不正確的習慣。

NO4. 眼睛酸澀乾癢對於需要長時間盯著電腦螢幕的上班族來說，「眼睛酸澀乾癢」絕對是家常便飯，尤其是用眼過度造成的眼壓高、乾眼症，都是讓網友頭痛的健康困擾。有民眾就在討論區表示「整天盯電腦眼睛好乾，隱形眼鏡還會不小心掉下來」，不少網友認同回覆「只能買抗藍光眼鏡保護眼睛」、「多補充葉黃素來保健眼睛」，認為雖然無法從根本解決用眼問題，但至少降低電腦對眼睛的傷害，無奈留言「離職治百病，上班真的傷身心」。

你也有這些上班族健康困擾嗎？如果遇到上述的健康困擾，不妨看看網友們如何應對這些問題，在忙碌工作的同時，也別忘了努力與健康達到平衡，照顧好身體，才有更多的動力拼事業！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「上班族建康」相關討論則數。觀測期間：2022/11/16-2023/02/16，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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