中南部空氣品質差 國健署：敏感族群待室內 外出戴口罩
中南部持續空氣品質差，環保署提醒中部、雲嘉南、高屏地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。國民健康署建議外出要戴口罩。
國健署說，盡量減少戶外活動，另敏感族群，尤其是氣喘及呼吸道疾病患者，更應改以室內活動，並適當關閉門窗。平常注意保持清潔，遠離過敏原、遠離誘發源，避免刺激物、均衡飲食保健康，以有效增加抵抗力。若非得外出，請記得戴口罩，保護自己的身體健康。
環保署說，東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積。
環保署說，今天環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，受海上境外臭氧及午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，竹苗零星地區可能達橘色提醒等級；馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。
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