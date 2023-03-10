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按摩按到15公分子宮肌瘤 三鐵辣妹求醫切除

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
海芙刀是一種高能聚焦超音波，利用高能聚焦超音波聚焦在一個點上，破壞細胞中的蛋白質。婦產科海芙刀中心已開設將近一年，收治病人年齡多介於35歲到55歲。記者陳雨鑫／攝影
海芙刀是一種高能聚焦超音波，利用高能聚焦超音波聚焦在一個點上，破壞細胞中的蛋白質。婦產科海芙刀中心已開設將近一年，收治病人年齡多介於35歲到55歲。記者陳雨鑫／攝影

擁有六塊腹肌的34歲費小姐，不僅是三鐵運動選手，也是教練，去年年中，她運動後按摩腹部，發現腹部有一塊硬硬的圓球，驚覺怪怪的，就醫被檢查出子宮內有一顆15公分的子宮肌瘤。求助台安醫院，透過海芙刀處理肌瘤，術後恢復良好，原本的經期不適感也消失。

台安醫院海芙刀中心主任傅佩德表示，子宮肌瘤是長在子宮組織中異常的肌肉瘤，是女性常見良性腫瘤之一，根據觀察，約有三分之一的女性患者，體內有大小不一的肌瘤，小肌瘤若沒有影響到健康，幾乎不需要處理，大型肌瘤即使是良性，都建議盡速就醫，否則可能會影響生育。

海芙刀是一種高能聚焦超音波，利用高能聚焦超音波聚焦特定部位，破壞細胞中的蛋白質，讓肌瘤或是肌腺細胞凝固壞死，壞死的組織則會被周邊組織吸收。

傅佩德表示，相較於傳統手術，海芙刀屬於無創治療，沒有刀口也不用麻醉，術後可以恢復正常生活作息，不需要照顧傷口、換藥等，術後注意盡量正常作息，無論是飲食、沐浴皆如常，可運動但不要太激烈，可在術後盡量回到原本的生活。

根據台安醫院統計，婦產科海芙刀中心開設將近一年，收治病人多介於35歲到55歲，症狀包括痛經（24.1%）、經血過多（44%）、頻尿（59.3%）以及腹部鼓出（11.1%）等。追蹤患者半年，仍有的症狀為經血過多（95.5%）、頻尿（84.4%）以及痛經（77%），其餘像是腹部鼓出，幾乎所有患者都改善，肌瘤體積也縮小近7成。

子宮 患者 運動

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