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不下雨！玉山鹿林看天池沒水乾了 籲山友要做好水計畫

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
老天不下雨，玉山塔塔加遊憩區不只步道面上易燃的松脂點布，水源指標鹿林山看天池也乾涸了。圖／玉管處提供
老天不下雨，玉山塔塔加遊憩區不只步道面上易燃的松脂點布，水源指標鹿林山看天池也乾涸了。圖／玉管處提供

玉山去年入冬以來降雨稀少，園區山屋水塔蓄水量普遍不足，玉山國家公園表示，高山缺水不只是塔塔加遊憩區步道面有松脂點布，水源指標鹿林山的看天池，原本是野生動物在此喝水的水池，現在也已乾涸也出現乾涸見底，玉管處不得不呼籲山友，登玉山群峰前一定要先做好「水計畫」，確認是否有合適的水源地點，自行取水揹水，避免無水可用危及安全。

玉山國家公園橫跨南投縣、嘉義縣、高雄市及花蓮縣等4縣市，除花蓮縣屬東部區域外，其餘3縣市均位於新竹以南，顯現玉山國家公園園區內正受天候因素，處於缺水困境。而最熱門的玉山群峰線，唯一可供食宿的排雲山莊水源水量已短缺，圓峰山屋蓄水桶已無儲水，玉管處請入園山友做好登山用水計畫，確認各宿營點的緊急取水處，並謹慎及酌量使用，避免遇到無水可用之險境。

玉管處指出，由於持續無雨缺水，調查園區16座山屋後，發現八通關越嶺道東段之瓦拉米山屋、抱崖山屋蓄水桶儲水充沛，但大分山屋無儲水，需至大分吊橋下取溪水使用；馬博橫段、南二段及關山線之山屋，其他如馬博拉斯山屋、馬利加南前山屋、馬布谷山屋、白洋金礦山屋、中央金礦山屋、大水窟山屋、塔芬谷山屋、轆轆谷山屋、拉庫音溪山屋及庫哈諾辛山屋等處蓄水桶均無儲水。

玉管處強調，塔塔加遊憩區內的公路旁邊均已設置簡易炊煮區，但目前周邊森林底下已經堆積許多易燃的松針，步道面上也布滿松脂，呼籲遊客使用炊具時，務必注意周邊環境及天候，避免不慎引起森林火災，如果發現森林火災請緊急通報周邊塔塔加遊客中心049-2702200，排雲登山服務中心049-2702228，或林務局保林防火專線0800-057-930、0800-000-930，或撥打119緊急電話，保護野生動植物的棲地。

老天不下雨，玉山塔塔加遊憩區不只步道面上易燃的松脂點布，水源指標鹿林山看天池也乾涸了。圖／玉管處提供
老天不下雨，玉山塔塔加遊憩區不只步道面上易燃的松脂點布，水源指標鹿林山看天池也乾涸了。圖／玉管處提供
玉山國家公園園區內16座山屋的水情現況。圖／玉管處提供
玉山國家公園園區內16座山屋的水情現況。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友

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