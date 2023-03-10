推動鐵道國產化50% 鐵研中心扮產學界推手

前瞻基礎建設一環，肩負鐵道國產化使命的財團法人鐵道技術研究及驗證中心（簡稱鐵研中心），去年在高雄燕巢啟用，今與交通部鐵道局共同舉辦「2023鐵道次系統研發技術研討會」，有逾150位產官學研代表參與，展現國內產學界在鐵道號誌及車輛系統推動國產化研發的階段性成果。

該場研討會是鐵研中心成立以來首場產學界交流活動，交通部政務次長胡湘麟、鐵道局局長伍勝園等人出席，胡湘麟致詞指出，國內鐵道市場規模有限，鐵道系統研發一路走來有許多障礙，但台灣鐵道建設長久以來仰賴國外原廠，購置費用高昂，一旦零組件停產更有無法取得風險，交通部110年開始推動研發補助計畫，針對鐵道次系統如輕軌號誌、轉轍器、計軸器及車輛車門、轉向架、集電弓、列車控制及監視系統、整車設計等，國內產學界正展開相關研發工作，希望翻轉我國鐵道產業。

胡湘麟說，「鐵道國產化」是交通部106年因應前瞻基礎建設提出的施政主軸，希望透過鐵路及捷運建設，帶動地方經濟及都市發展，並擴大國內鐵道產業參與及自主技術提升，降低鐵道系統成本，近年來已有初步成果，包括建立補助資源、推動優先項目研發、頒布輕軌採購指引、成立鐵研中心、推動檢測驗證機制、成立R-TEAM產業聯盟等，希望提供業者更好的經營環境，提升產業自主技術，並鼓勵業者組成國家隊，參與國內鐵道建設。

鐵道局110年起陸續補助國內重要廠商及學研機構共同投入技術開發及研究，已有工研院、台灣科大、台北科大、高雄科大、屏東科大、緯創資通、中冠資訊、廣運機械、高雄捷運、台灣造船、凱銳光電、軌道車輛協會等12家機構參與。

鐵研中心執行長郭振銘表示，鐵研中心是國內鐵道技術專責機構，將提供技術研發、檢測驗證、標準規範等專業服務，鼓勵相關業者投入鐵道產業。此次研討會首度對外展示鐵研中心在車輛、號誌、軌道系統等研發檢測設備，期許後續應用在規畫中的新北市汐東捷運、基隆捷運等軌道建設中，達成國產化比例50%之目標。目前鐵研中心正積極完備全國認證基金會（TAF）實驗室相關項目認證，將成為鐵道產業重要的檢測量能，進一步降低業者將產品送往國外檢驗的龐大成本。