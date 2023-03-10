躺著看龜山島、江振誠上菜！郵輪飯店「凱渡廣場」開幕

歷時5年籌建、耗資30億，始終是宜蘭話題焦點的「THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店」於今日（3月10日）開放部分營運。它位居宜蘭頭城烏石港，極貼近龜山島、享有270度環抱視角，客房、酒店內處處可見龜山島；外型與內裝設計則以「遊輪」為靈感，強調「入住即可享受全方位假期」。即起至5月底開幕優惠，一泊二食8,140元起。

此外，酒店最大話題，還在於與星級名廚江振誠合作，以「From Sea to Table」為核心，結合漁港產地直送海鮮、宜蘭特色美食，獻映獨具風格的餐飲饗宴。

身為宜蘭人、THE ARCHIPELAGO 凱渡廣場酒店董事長林燈城表示，因緣際會看到酒店位於烏石港三面環海無遮蔽的獨特優越地理位置，就決定打造一個與眾不同的親海度假村。這也是他對於這片土地的特殊情感，期待結合周邊商家重現烏石港百年風華。

酒店自今起至5月31日開放部分營運，開放設施包括客房、archi藝廚義式餐廳、pelago百匯廚自助餐、coco椰林咖啡廳、blue bar蘭調、thermal club溫泉俱樂部大眾裸湯溫泉與健身房、kidsclub同趣親子共遊區，以及專屬商務與婚宴的banquet 宴會廳。

THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店位於百年烏石港灣，緊鄰外澳沙灘，坐擁海景第一排，三面環海一面山的獨特位置，「海」成為酒店最重要的情懷，將「Archipelago」群島意涵，連結著海洋與陸地，巧妙勾勒出海天一線、海陸一線。海浪意象的遊輪造型外觀醒目吸睛，飯店內裝也同樣延伸對海的聯想與熱情，旅客進門就有登船踏上甲板之感，像似要開啟一場精采的陸上遊輪假期。

例如一樓展現海底世界的巧思，有充滿各種圓潤、泡泡、波紋圖騰、藍調配色及反光壁材展現令人驚喜的設計細節。二樓呈現航行在海平面上的世界，甲板、船帆與鯨魚打造出另一個海平面。三樓則是來自上岸後的想像，thermal club溫泉俱樂部像是讓旅客走入靜謐森林，盡情舒壓與療癒。

THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店佔地6.7公頃，約近10個足球場大。5樓至12樓客房樓層共有285間客房，空間都在15坪以上，配置陽台、浴缸與客製化加大床鋪，採用和洋式床架搭配的藍色地毯，彷彿躺在船上甲板望向大海。全館有60%為海景房，拉開窗簾就是夢幻絕美的龜山島；其餘四成的景觀房，房內則特別設計圓形山洞，作為大小朋友的秘密基地；11樓至12樓天際客房可眺望最遠天際，獨擁無邊際碧海藍天與最寬闊空間。

享受頂級遊輪假期外，THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店力邀國際星級名廚江振誠擔任餐飲創意總監，第一階段開放archi藝廚、pelago百匯廚、coco椰林咖啡等餐飲服務，旅客如同搭乘豪華遊輪、可依喜好選擇不同主題的餐廳。江振誠認為，THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店是宜蘭最全面、別具潛力的酒店，透過空間、行程、設施所建立的氛圍是「什麼都不用想，人到了就能度假」，也因此在他的餐飲創意藍圖中將延續酒店提供的無壓力度假體驗。

江振誠表示，THE ARCHIPELAGO凱渡廣場酒店像是「宜蘭的第五個漁港」，除了鄰近著名的大溪漁港及烏石港外，宜蘭還有南方澳、南澳等海鮮直送的漁港，「這也是我設計凱渡內餐廳都以海鮮為主體，並以不同烹調方式來體現這裡獨有飲食特色」。「我希望餐飲也延續高級、大氣，可以很fine卻輕鬆的飲食氛圍，讓來到這裡的旅客都能貼近食物，且得到比期待中更完美的餐飲體驗。」

像是眾所熟悉的麻醬麵配餛飩湯，將在archi藝廚成為座上佳餚，在地人喜愛的糕渣、乾花、棗餅、西魯肉以及魚丸米粉等，則將出現在pelago百匯廚的餐點中。

餐廳資訊

archi藝廚：是天際客房旅客的專屬餐廳，archi藝廚提供品嘗套餐（Tasting menu），共9道菜，每份3,280元，外加一成服務費。

pelago百匯廚：以藏寶箱為主題，豐富多元的美食有如在藏寶箱內的寶藏，包含選自頭城漁港產地直送海鮮，重現青森傳統早市自製海鮮丼飯(のっけ丼)的鮮美食趣、風味獨具皮脆肉嫩的正統港式燒鵝、鮮香惹味的東南亞特色料理、勾人食慾的宜蘭在地特色美食等百道鮮食，早餐每人650元、晚餐每人1,380元，皆外加一成服務費。

coco椰林：如同一間海上書屋，270度環景讓椰林廣場與外澳沙灘盡入眼簾，讓旅客留在陸地、感受海洋。部分營運期間提供輕食與飲品，單價180元起。

凱渡廣場酒店

地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號

電話：03-9771166

官網：https://www.archipelago.com.tw/