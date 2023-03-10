空椅取代蔣介石銅像 獲中正紀念堂轉型競圖優勝

中正紀念堂轉型議題談論多時，由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會發起「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」，97組學生組作品、45組社會組作品經兩階段評選，最後各挑5組作為最後優勝作品。

以「福爾摩沙基地」作品獲社會組優勝的建築師孫啓榕說，他的設計始於一張再平凡不過的木頭椅子，由人人都可以坐上、挪動方向的木椅，來取代超越常人尺度的巨型蔣介石銅像，再發展出開放、眾聲喧嘩等概念，將中山南路地下化，讓自由廣場延伸至國家圖書館，作為市民生活空間，堂體下方則可作為NGO團體空間，周邊則佇立刻滿威權歷史的玻璃，讓大眾看見真相。

台科大學生團隊「漢堡王」則以「聲之行」作品獲學生組優勝。團隊成員許凱棠表示，考量到不讓迫害的記憶被遺忘，團隊不希望用破壞方式打掉中正紀念堂堂體，而是以平等的角度讓堂體園區有不同高度，象徵中正紀念堂不是唯一，同時也讓所有人民聲音都可以進入，讓大家對歷史有體悟，為日後一兩百年鋪陳。

競圖活動執行長張維修指出，優勝作品涵蓋堅定民主自由價值、歷史反省與批判、長時間階段性策略、融入都市日常生活等概念，各有不同使用主題及想像，包括提升公共服務能量、反省歷史紀念與記憶、培育社會力量、豐富城市生活、大自然回歸，有作品將中正紀念堂作為國家圖書館的延伸、NGO匯集中心、高齡住宅、城市避難所等，也有作品希望回歸為原野森林、自然廢墟，百年後復原為更早期的生態環境。

評審之一、台南藝術大學建築藝術所教授曾旭正說，入選作品「沒有一個可以做成的」，當中牽涉技術、預算的不可行，以及概念、社會氛圍能否支持。

但曾旭正說，這些不可行很值得討論，是轉型正義工程必然碰到的課題，一個健康社會必須共同面對，有共識、願意付出行動，才可以繼續往前走。

社會組評審、北科大建築系副教授林靜娟說，她從大部分作品看到朝向共好、共創未來的理念，競圖只是一個開始，期待未來有更多對話。

同為評審的中研院法律所研究員、台灣民間真相與和解促進會理事黃丞儀則表示，中正紀念堂轉型是台灣社會原地踏步許久的議題，民進黨執政7年來一直沒有前進，過去流於紙上談兵，這次競圖則是一個實際的開端，是很大的突破。

優勝名單：

社會組：（依序為作品名、團隊名稱與成員）

〈Lifelines〉／Team Off Grid（蔡亦揚）

〈The Left-Right〉／謝宜庭。高鼎翔建築師事務所（謝宜庭、高鼎翔）

〈福爾摩沙基地〉／孫啟榕建築師事務所（孫啟榕）

〈自由日常．民主開箱〉／BK Taiwan（廖奕傑、廖寓立、高苡瑭、林蔓娟）

〈OOO紀念堂〉／納悶工作室（張瀚元、姚奇成、黃友婷、林佑亭、詹為淳）

學生組：

〈時序顛覆〉／侯德郁（侯德郁）

〈聲之行〉／漢堡王（許凱棠、陳裕群、李芷潔、陳亞泰、蔡一帆、呂博軒）

〈聽見自由〉／零食小隊（黃仲遠、丁子涵、黃丞榆）

〈Park XS-Park〉／P+Y Studio（林奕辰、賴柏伶）