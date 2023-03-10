【重磅快評】春雨消失了？

「請給我一抹雲！」臉書出現這樣的貼文。節氣驚蟄過後，春雷沒響，春雨沒下，每天都豔陽高照，湛藍天空霸氣透亮，沒有任一撇雲摻合；大家享受春陽的同時冒出這一貼文，是的，春雨沒有訊息，這樣透亮的春天，難道真是「春雨貴如油」？此刻正是萬物繁衍的時間，透亮的陽光，會烤乾大地，烤殤盎然的生機。

為出太陽、好天氣傷腦筋？確實是的。一早看氣象資訊，發現氣象局提供的相對濕度數據竟然才百分之三十多，怎麼可能下雨？相對濕度接近百分百時才會降雨；大氣中沒有水分子，不要說不會下雨，連靠水分子形成的雲霧，折射出的彩虹，也全都告假不登場，這樣的天空豈止是「寂靜的春天」？

「春雨消失了！」氣象局長鄭明典兩年前就提出警訊。當時他觀察在之前幾年春雨持續減少跡證而提出警告，但當時年均春雨還有一千毫米左右降雨量，這兩年春旱，降雨更減半，二月不只中南部多個縣市沒下一滴雨，即連北部也雨日、雨量大減。春雨即便降雨量只佔全年降水的一成多一些，但卻是銜接台灣梅雨、颱風季前非常重要的水資源，春雨消失，意味每年春天開始抗旱，萬一遇上五月空梅，之後如去年颱風過門不入，問題就嚴重了。

局面還在惡化！今天各地都是大晴天，萬里無雲，氣象預報只有週日植樹節北方掠過的鋒面會短暫降雨，隔天又恢復晴朗豔陽天；何時再降雨？氣象資料沒說，看樣子很難預期，整個副熱帶高壓籠罩，從大陸華東一直延伸到台灣，而南方潮濕雲系迄今尚無蹤影；有氣象預報證照的人不好多說，總是寄望四月底、甚至更之後了。

春雨持續減少，甚至消失，會不會是所謂的「極端氣候常態化」？有可能。但麻煩的是政府及人民都沒有應變的知識與準備。今年是所謂繼前年百年大旱後的新一波乾旱，但是勢頭顯然更為凶猛；具氣象專業的人解釋，乾旱成災是累積而來，不像一場暴雨就洪水成災，因此今年旱情是從前年乾旱起跳，應變局面更為險峻。

極端氣候常態化確實是個威脅；別忘了去年空梅，沒有颱風登陸，今年若重演，會讓天災損失更為加劇。