快訊

安卓愛罵還是學了！Realme C55真的進入「蘋果動態島」 還有新名稱但功能輸慘

阿里山英迪格官網跑「簡體中文」 律師淚奔：我根本沒錢抵制

阿金出門散步「帶國寶動物寶寶回家」 母性噴發當自己孩子照顧：不准帶走

鴨蛋產地價每台斤漲3元 農委會：不至於影響端午節供應

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
因為蛋荒嚴重，不少店家改用鴨蛋，受到供需變動影響，鴨蛋產地價、批發價，即日起每台斤漲三元。圖為鴨蛋。本報資料照片
因為蛋荒嚴重，不少店家改用鴨蛋，受到供需變動影響，鴨蛋產地價、批發價，即日起每台斤漲三元。圖為鴨蛋。本報資料照片

台灣面臨史上最常的蛋荒，鴨蛋也連帶受到影響，即日起鴨蛋的產地價與批發價，同步上漲3元，產地價為每台斤48元歷史新高點；農委會表示，目前還不至於影響端午節的供應，會加強調度。

農委會表示，鴨蛋近期因加工業者端午節提前備貨、雞蛋餐飲消費部分替代，以及飼料成本仍高等因素，鴨蛋產地價9日由每台斤45元調升至48元，價格波動是反應市場機制的變化。

農委會表示，產蛋鴨目前在養200萬隻生產均正常穩定，日產約7萬7400公斤，鴨蛋以加工用製成皮蛋或鹹蛋為主，目前尚不至於影響端午節旺期的供應。

農委會說，近期部分蛋商為替代雞蛋需求，加上端午節鹹蛋黃製作粽子所需原料，鴨蛋需求暢旺，經蛋農代表與蛋商協商，鴨蛋價格每台斤均調升3元，為反映市場供需變動，農委會尊重。

農委會表示，國內鴨蛋大多以皮蛋、鹹鴨蛋等加工品用蛋為主，目前有200多萬隻蛋鴨投入生產，日產量達7萬7400公斤，產量穩定未受影響，加上加工用蛋為全年生產、倉儲，季節旺期才銷售的產銷特性，會加強調度以穩定供應端午節鹹鴨蛋的需求。

農委會 端午節 日產

延伸閱讀

農委會新任防檢局長邱垂章今交接 首要落實禽流感防疫措施

鴨蛋今起批發與產地價漲3元 還會再漲？ 業者這樣說

台鴨蛋價格創歷史新高登陸熱搜 觀光區「1人限購2顆」被反嘲吃不到

金門表揚模範農民 甫獲神農奬的張斯翔現身成焦點

相關新聞

阿里山英迪格官網跑「簡體中文」 律師淚奔：我根本沒錢抵制

嘉義阿里山英迪格日前遭民眾抱怨，除了業者以「浮動價格」開出兩晚6萬9千元的高房價，全部房型還一定都會看到鐵皮屋。然而，律師林智群眼尖發現，阿里山英迪格的官網居然是簡體中文，直言「這個公關真的不行」。

金針菇根部別急著丟 切掉一公分煎來吃有驚喜口感

金針菇是煮湯、煮火鍋等常見的食材，也有和奶油一起烤或拌炒，再加上一點胡椒鹽調味等等的作法。在處理金針菇時，一定得先將底部切除，才能開始進行料理。不過這些較硬的金針菇底部，其實還有一定的可食用部位，比起急著丟掉，不如另外製成料理。

中南部灰濛濛「本土空汙」非境外 彭啟明指出關鍵原因

中南部天空連日灰濛濛，空氣品質差。環保署提醒雲嘉南地區、二林地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區、金...

今天空氣品質差 周日入夜冷氣團南下、各地急轉冷

天氣風險管理開發公司天氣分析師歐宗學說，今明兩天偏東風環境，東半部偶爾有一些雲量，但下雨的狀況都不太明顯，西半部雖然天氣...

鴨蛋產地價每台斤漲3元 農委會：不至於影響端午節供應

台灣面臨史上最常的蛋荒，鴨蛋也連帶受到影響，即日起鴨蛋的產地價與批發價，同步上漲3元，產地價為每台斤48元歷史新高點；農...

今日用電曲線圖「太陽能超過20%」 鄭明典：進展很快

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出台電的今日用電曲線圖，中午12時的燃料別用電量中，太陽能超過20%。他說，「20%！進展很...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦