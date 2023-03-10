鴨蛋產地價每台斤漲3元 農委會：不至於影響端午節供應

台灣面臨史上最常的蛋荒，鴨蛋也連帶受到影響，即日起鴨蛋的產地價與批發價，同步上漲3元，產地價為每台斤48元歷史新高點；農委會表示，目前還不至於影響端午節的供應，會加強調度。

農委會表示，鴨蛋近期因加工業者端午節提前備貨、雞蛋餐飲消費部分替代，以及飼料成本仍高等因素，鴨蛋產地價9日由每台斤45元調升至48元，價格波動是反應市場機制的變化。

農委會表示，產蛋鴨目前在養200萬隻生產均正常穩定，日產約7萬7400公斤，鴨蛋以加工用製成皮蛋或鹹蛋為主，目前尚不至於影響端午節旺期的供應。

農委會說，近期部分蛋商為替代雞蛋需求，加上端午節鹹蛋黃製作粽子所需原料，鴨蛋需求暢旺，經蛋農代表與蛋商協商，鴨蛋價格每台斤均調升3元，為反映市場供需變動，農委會尊重。

農委會表示，國內鴨蛋大多以皮蛋、鹹鴨蛋等加工品用蛋為主，目前有200多萬隻蛋鴨投入生產，日產量達7萬7400公斤，產量穩定未受影響，加上加工用蛋為全年生產、倉儲，季節旺期才銷售的產銷特性，會加強調度以穩定供應端午節鹹鴨蛋的需求。