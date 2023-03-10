今日用電曲線圖「太陽能超過20%」 鄭明典：進展很快

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出台電的今日用電曲線圖，中午12時的燃料別用電量中，太陽能超過20%。他說，「20%！進展很快」。

網友說，「等晚上太陽下山就知道了」、「季節波動、分母、還有利益爭議，複雜的能源議題」、「是生態破壞、土地掠奪、電價上漲、供電不穩、治安敗壞、官商勾結等等的進展吧」、「覆蓋面積之廣對地景影響相當巨大」，也有網友說，「那些農田沒人要去種，你要去種嗎」、「能源多樣性，絕對是正確方向」。

鄭明典發文常引起熱烈討論，他日前談論氣球，但沒過多久即刪文，外界認為是承受壓力。他今天發文明確說，「我知道有爭議，這裡不談，只是留個紀錄」。網友表示，「他畢竟要考慮上面的壓力，不方便談」。