今日用電曲線圖「太陽能超過20%」 鄭明典：進展很快
中央氣象局長鄭明典在臉書PO出台電的今日用電曲線圖，中午12時的燃料別用電量中，太陽能超過20%。他說，「20%！進展很快」。
網友說，「等晚上太陽下山就知道了」、「季節波動、分母、還有利益爭議，複雜的能源議題」、「是生態破壞、土地掠奪、電價上漲、供電不穩、治安敗壞、官商勾結等等的進展吧」、「覆蓋面積之廣對地景影響相當巨大」，也有網友說，「那些農田沒人要去種，你要去種嗎」、「能源多樣性，絕對是正確方向」。
鄭明典發文常引起熱烈討論，他日前談論氣球，但沒過多久即刪文，外界認為是承受壓力。他今天發文明確說，「我知道有爭議，這裡不談，只是留個紀錄」。網友表示，「他畢竟要考慮上面的壓力，不方便談」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言