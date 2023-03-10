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農委會新任防檢局長邱垂章今交接 首要落實禽流感防疫措施

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會防檢局新任局長邱垂章。本報資料照片
農委會防檢局新任局長邱垂章。本報資料照片

農委會原防檢局長杜文珍升任農委會副主委，遺缺原由防檢局副局長鄒慧娟代理，今天上午舉行新任防檢局長交接儀式，由原農委會家畜衛生所所長邱垂章接任。

邱垂章中興大學獸醫學研究所碩士、台北醫學大學牙醫學系博士；曾任省政府農林廳技佐、衛生署藥物食品檢驗局技士、農委會防檢局主任秘書、組長、副組長、科長、技正、防檢局基隆分局分局長、家畜衛生試驗所所長，防檢疫資歷完整，具有禽流感等動物疫病防疫、第一線實戰經驗。

邱垂章表示，未來工作重點，落實防疫措施為首要任務，面對重要動物疾病，要把防疫工作落實；現階段正在進行傳統豬瘟拔針，仍需戒慎恐懼，要讓整個通報制度更完善，萬一出現案例，可以做很快作處理；他表示，對於傳統豬瘟拔針審慎樂觀，但他傾向更高規格對待，事先預想最壞的情況，超前部屬事先防範。

至於現階段禽流感肆虐，且已在地化，邱垂章說，對於禽流感，他有些新的想法，會重新盤點目前的防疫作為，找出高風險區域，加強落實，讓疫病擴散不要這麼快。

目前台灣正面臨缺蛋危機，染疫的禽場不必然通報，選擇自行處理，導致難以掌握實際疫病擴散狀況，也無法知道到底死亡多少家禽，撲殺數量與實際死亡數量差很大。

邱垂章表示，仍鼓勵農民主動通報，禽場狀況、畜牧業者自己最清楚，對於復養機制，傾向合理且兼顧雞場未來的安全，太快復養，進了新雞可能又會在得，但未來會盤點看是否還有可以強化之處，未來會再盤點與外部專家學者、產業團體討論。

禽流感 農委會 衛生所

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