男子飽受腸躁且頻尿困擾 原來是弓椎骨折壓到神經造成
高雄一名45歲中年男子因腸躁症、頻尿困擾多年，就醫始終未見改善，近來因下背痛查出椎弓骨折，進而發現他的腸道及泌尿症狀，原來竟因為椎弓骨折合併腰腰椎滑脫，壓迫到神經造成！後來接受水介質震波治療後，骨折已癒合，腸躁等症狀也好轉。
收治這名男子的高雄活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬說，患者曾經意外跌倒，下背常疼痛，就醫檢查發現腰椎第5節椎弓骨折，但他不想開刀，後來有腸躁與頻尿症狀，但檢查都正常，十分困擾。轉到「活力得」就醫進一步檢查，才發現原來男子除椎弓骨折還合併有腰椎滑脫壓迫到神經，這也是導致他腸道與泌尿道出問題的原因。
楊椒喬說，患者不想動手術，主要是怕影響工作，後來建議他接受非侵入性的水介質震波治療，約八次療程後，椎弓骨折的地方逐漸癒合，除了紓解腰痛之外，連帶惱人的腸躁與頻尿的問題，都一併解決。
他表示，水介質療法是經由高能量聲波撞擊組織，使患部產生發炎反應，藉以刺激產生新的生長因子，進而加速骨生長及癒合。在門診即可治療、不需住院，可避免手術風險，術後也恢復快。
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