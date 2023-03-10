快訊

阿里山英迪格官網跑「簡體中文」 律師淚奔：我根本沒錢抵制

阿金出門散步「帶國寶動物寶寶回家」 母性噴發當自己孩子照顧：不准帶走

德國「耶和華見證人」槍擊案：7人死亡、兇手喪命

男子飽受腸躁且頻尿困擾 原來是弓椎骨折壓到神經造成

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
45歲中年男子飽受腸躁與頻尿困擾，四處求醫無法緩解，後來因下背痛就醫時才發現，原來是弓椎骨折引起的。記者王昭月／攝影
45歲中年男子飽受腸躁與頻尿困擾，四處求醫無法緩解，後來因下背痛就醫時才發現，原來是弓椎骨折引起的。記者王昭月／攝影

高雄一名45歲中年男子因腸躁症、頻尿困擾多年，就醫始終未見改善，近來因下背痛查出椎弓骨折，進而發現他的腸道及泌尿症狀，原來竟因為椎弓骨折合併腰腰椎滑脫，壓迫到神經造成！後來接受水介質震波治療後，骨折已癒合，腸躁等症狀也好轉。

收治這名男子的高雄活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬說，患者曾經意外跌倒，下背常疼痛，就醫檢查發現腰椎第5節椎弓骨折，但他不想開刀，後來有腸躁與頻尿症狀，但檢查都正常，十分困擾。轉到「活力得」就醫進一步檢查，才發現原來男子除椎弓骨折還合併有腰椎滑脫壓迫到神經，這也是導致他腸道與泌尿道出問題的原因。

楊椒喬說，患者不想動手術，主要是怕影響工作，後來建議他接受非侵入性的水介質震波治療，約八次療程後，椎弓骨折的地方逐漸癒合，除了紓解腰痛之外，連帶惱人的腸躁與頻尿的問題，都一併解決。

他表示，水介質療法是經由高能量聲波撞擊組織，使患部產生發炎反應，藉以刺激產生新的生長因子，進而加速骨生長及癒合。在門診即可治療、不需住院，可避免手術風險，術後也恢復快。

45歲中年男子飽受腸躁與頻尿困擾，最後查出是弓椎骨折合併腰椎滑脫壓迫到神經所致。記者王昭月／翻攝
45歲中年男子飽受腸躁與頻尿困擾，最後查出是弓椎骨折合併腰椎滑脫壓迫到神經所致。記者王昭月／翻攝

骨折 頻尿 患者

延伸閱讀

影／台中凌晨與賓士相撞 女騎士慘遭撞飛命危

影／國一高雄岡山路段5車追撞事故 女乘客腳骨折一度受困

不爽新婚妻想離婚躲娘家 家暴男狠掐頸骨折死判無期定讞

阿里山鄉2名登山客扭傷與骨折 搭直升機下山送醫

相關新聞

阿里山英迪格官網跑「簡體中文」 律師淚奔：我根本沒錢抵制

嘉義阿里山英迪格日前遭民眾抱怨，除了業者以「浮動價格」開出兩晚6萬9千元的高房價，全部房型還一定都會看到鐵皮屋。然而，律師林智群眼尖發現，阿里山英迪格的官網居然是簡體中文，直言「這個公關真的不行」。

金針菇根部別急著丟 切掉一公分煎來吃有驚喜口感

金針菇是煮湯、煮火鍋等常見的食材，也有和奶油一起烤或拌炒，再加上一點胡椒鹽調味等等的作法。在處理金針菇時，一定得先將底部切除，才能開始進行料理。不過這些較硬的金針菇底部，其實還有一定的可食用部位，比起急著丟掉，不如另外製成料理。

中南部灰濛濛「本土空汙」非境外 彭啟明指出關鍵原因

中南部天空連日灰濛濛，空氣品質差。環保署提醒雲嘉南地區、二林地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區、金...

今天空氣品質差 周日入夜冷氣團南下、各地急轉冷

天氣風險管理開發公司天氣分析師歐宗學說，今明兩天偏東風環境，東半部偶爾有一些雲量，但下雨的狀況都不太明顯，西半部雖然天氣...

男子飽受腸躁且頻尿困擾 原來是弓椎骨折壓到神經造成

高雄一名45歲中年男子因腸躁症、頻尿困擾多年，就醫始終未見改善，近來因下背痛查出椎弓骨折，進而發現他的腸道及泌尿症狀，原...

影／中南部水情告急 賴瑞隆：應將全台漏水率降至10%

久旱不雨致南部地區水情告急，民進黨立委賴瑞隆上午在立法院舉行記者會，呼籲政府應編列700億特別預算，將全台漏水率由現在的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦