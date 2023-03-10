影／50歲建築男換肝重生 奮力站起擁抱恩人醫師

台中市50歲郭先生飲酒多年，去年為了女兒決心戒酒，卻出現肝衰竭病倒。歷經台中慈濟醫院換肝臟移植手術，郭先生今天康復出院。郭感謝醫療團隊給他與家人身心靈的慰藉與安心，他今天奮力從輪椅站起，大大擁抱恩人醫師鄭紹彬主任並贈花，他要珍惜得來不易的「重生機會」，好好復健，維持身體健康。

郭先生夫婦在建築業打拚多年，郭先生坦言，因工作應酬所需飲酒20多年，去年因愛女規勸戒酒，本想好好愛惜身體，沒想到肝臟出現病灶，人生陷入黑白；郭先生妻子指出，他帶著丈夫從診所找到大醫院，都不清楚先生身上病況，直到友人介紹台中慈濟醫院進一步檢查，揪出酒精性肝硬化病況。

「手術死亡率10至15%，但不進行手術，一年死亡率更高！」台中慈濟醫院主任鄭紹彬表示，郭先生被診斷為「酒精性肝硬化」，到院已有黃疸、腹水，肝臟功能喪失，為「失代償性」肝硬化，必須接受肝臟移植手術。

鄭紹彬指出，肝臟移植手術並不困難，卻是繁複型的手術，患者郭先生黃疸、凝血功能低，都是手術高風險因素，而術後護理照護更重要，從開刀房、加護病房到一般病房的每個階段，都考驗著各醫療團隊的合作默契與專業整合能力。

所幸，郭先生住院治療時，幸運配對到大愛捐贈的肝臟，歷經器官移植團隊10個小時手術，成功移植大愛肝臟到郭先生腹腔，翻轉黑白人生。郭太太感恩團隊術前溝通，在家屬心境與患者重回職場的照顧也持續關懷，讓她身心靈都相當安心。

今天記者會相當溫馨，為感謝恩人醫師鄭紹主任，郭先生奮力從輪椅上起身，大大擁抱鄭，夫妻倆共同贈花、開心切下重生蛋糕。