台北國道馬拉松12日起跑 國一汐五高架北上路段封閉

「2023臉部平權運動-台北國道馬拉松」3月12日上午5時30分起跑，預計參賽人數約1萬2600人，當日凌晨2時至中午12時國道一號汐五高架路段北向14.2公里至36.1公里路段全部車道將封閉管制，禁止車輛通行，新北市警局交通大隊表示，屆時泰山、五股、蘆洲區駕駛用路人欲利用國一北上車輛，建議改道路線如下：

一、 原行駛國1北上（含高架）及五股交流道北上之車輛，均改行國1平面路段北上。

二、 高架堤頂交流道北上車輛，則請改由內湖交流道進入高速公路。

新北警方呼籲，此活動雖無使用新北市市區道路，但間接影響國道一號五股交流道周邊道路，為避免北上車流回堵影響平面道路，轄區警方將視車流狀況加強新五路蓬萊路口、永安大橋（中原路口）、環堤大道（永康街口）、新五路楓江路口等處進行機動交通疏導。