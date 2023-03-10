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中南部灰濛濛「本土空汙」非境外 彭啟明指出關鍵原因

聯合報／ 記者彭宣雅劉學聖楊德宜／台北即時報導
中南部天空灰濛濛，空氣品質差。環保署提醒高雄地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動，圖為高雄港今天上午情況，高雄地標85大樓快要消失不見。記者劉學聖／攝影
中南部天空灰濛濛，空氣品質差。環保署提醒高雄地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動，圖為高雄港今天上午情況，高雄地標85大樓快要消失不見。記者劉學聖／攝影

中南部天空連日灰濛濛，空氣品質差。環保署提醒雲嘉南地區、二林地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環保署說，東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積。

天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這幾天到周日白天都將是晴朗回溫的好天氣。不過，就要注意空氣品質，西半部大氣太過穩定，風速微弱、擴散不易，本地汙染累積，又加上大氣光化反應，午後的空品相當差，外出要留意。下一波預期在周日晚上開始改變，再度降溫有感，北部轉陰沉有陣雨。近期中南部仍無降雨訊號。

今天環境風場為東北東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。依上午10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

環保署說，依監測資料及氣象局10日10時氣象資料顯示：10日環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，受海上境外臭氧及午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，竹苗零星地區可能達橘色提醒等級；馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

11日環境風場持續為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

12日環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中南部天空灰濛濛，空氣品質差。環保署提醒高雄地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動，圖為高雄港今天上午情況，高雄地標85大樓快要消失不見。記者劉學聖／攝影
中南部天空灰濛濛，空氣品質差。環保署提醒高雄地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動，圖為高雄港今天上午情況，高雄地標85大樓快要消失不見。記者劉學聖／攝影

宜蘭 馬祖 金門

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