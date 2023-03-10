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通膨讓結婚變貴了！全台桌價漲1-2成 桌數減5-7桌

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國內疫情趨緩，相關防疫措施也逐漸放寬，其中「室內口罩解禁」對於婚禮產業更是一大助力。全台最大婚禮平台「Marry結婚吧」站內數據顯示，2023年第一季站上詢問量已恢復至疫情前(2019年)7成左右，相較疫情嚴峻期間亦成長超過4成。不過隨著通膨指數升高，全台桌價上漲1-2成，新人辦桌桌數較過往減少5-7桌。

「Marry結婚吧」指出，目前婚宴詢問量已超越2019年第一季，詢問檔期集中於2023下半年，甚至來到2024年第一季。Marry結婚吧品牌公關陸皓婷表示，目前國內整體已進入習慣與疫情共存的日常，防疫規範陸續鬆綁也對於婚禮產業產生很大幫助，觀察目前市場現況，推估今年結婚對數應可達12至13萬對。

然而婚禮形式在疫情後也發生改變，分別以「傳統宴客(10-15桌)」及「精緻家宴(5桌以內)」為兩大主流，選擇「傳統宴客」的新人多數為滿足家中長輩要求或符合習俗規範；「精緻家宴」則重視賓客名單的選擇，不再侷限於傳統婚宴形式，利用更多特色、網紅型場地進行婚禮，而近期流行的韓式拍貼，也一併帶動拍貼機、客製化婚禮互動服務需求，讓賓客也能留下美好回憶。

通膨潮席捲全球，台灣各項民生物資在影響下紛紛調漲，間接使得舉辦婚禮的花費增加。Marry結婚吧發現，新冠疫情後新人對於婚禮想法發生改變，近4成34歲以下新人選擇，以「登記+6桌內家宴型」形式完成終身大事，在此情況下婚紗照、婚戒被視為結婚紀念及證明，而成為必要消費項目。反觀遵循傳統宴客習俗的新人，主流桌數以15-20桌為主，較過往減少約5-7桌，而每桌費用也因物價上漲來到16800起跳，漲幅近2成，因此新人更重視賓客名單；進一步分析婚禮預算分配，逾5成花在婚宴，其次為婚戒(占13.1%)及喜餅(占13.3%)。

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