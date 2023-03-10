蛋荒擴大貴也買不到 老街知名店家：叫蛋被「已讀不回」

蛋荒持續擴大，更多小吃店家受到影響，台南新化老街知名的重慶迎久餐廳店家臉書po出「我還有一箱蛋存貨這樣應該算雞蛋富婆了吧」，但也無奈說現在完全叫不到蛋了，這箱蛋可以撐兩天，兩天後就沒蛋了，炒飯、滷蛋都要暫時停賣了，業者李聯容說，原本叫貨蛋商說要到5月才有蛋，向其他蛋商叫蛋更是被「已讀不回」，開店22年第一次遇到缺蛋危機。

重慶迎久老闆娘李聯容說，最次一次是禮拜一叫了3箱蛋，供貨還正常，雖然一箱從650元漲到1千多元，但還是叫得到蛋，昨天想再叫蛋，原有的蛋商說沒有蛋了，有的一箱要1400至1500元，且品質還不好，做生意怎麼可能用品質不好的蛋，於是再找其他業者，但都被拒絕說供應原本的店家都不夠了，只好再找土雞蛋場，想說貴一點只要買得到就好，但被「已讀不回」。

李聯容說，蛋商說很多雞場雞隻生病後，撲殺消毒再重養，最快也要5月過後才能供蛋，若情況嚴峻也要拖到6、7月，「從來沒想過會缺蛋」，最多只是變貴，店內銷路很好的滷蛋暫時停賣，讓最後一箱雞蛋多撐一下，但用完後也沒蛋了，真的影響很大，希望政府趕快想辦法。

不只店家缺蛋，一般民眾也為了買不到蛋傷腦筋，昨天下午有民眾發現大灣黃昏市場有賣蛋，開心地在臉書po文說發現「稀世珍寶」，要買蛋的快來，很快就大排長龍，300元約可買20多顆，但不是一般白殼蛋帶點青色，也有人連鴨蛋都買了，雖然比較貴，老闆也說隔天可能又要漲價了，但有買到的都覺得很幸運，沒買到的說要再早點來排隊。