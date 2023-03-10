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農禪寺萬人朝聖 姚仁喜：以「 空中花，水中月」打造

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
知名建築師姚仁喜昨獲台中市建築經營協會邀請，主講「建築的創新」，吸引500多人到場聆聽。記者趙容萱／攝影
知名建築師姚仁喜昨獲台中市建築經營協會邀請，主講「建築的創新」，吸引500多人到場聆聽。記者趙容萱／攝影

國內知名的法鼓山農禪寺（水月道場），因顛覆寺院景觀，為熱門景點，吸引萬人朝聖。 台灣知名建築師、大元建築工場創辦人姚仁喜昨在台中分享，當年重建，聖嚴法師給了六個字「空中花，水中月」，他想到倒影，蓋出啟發正念、親近佛法的建築。

姚仁喜昨獲台中市建築經營協會邀請，主講「建築的創新」，講座大爆滿，湧進500多人聆聽。台中市建築經營協會理事長連智民說，今年協會主軸為品牌打造，陸續邀請各產業界的佼佼者分享，姚仁喜是建築界的台灣之光，相信能給會員眾多啟發。

姚仁喜1975年東海大學建築系畢業，美國加州大學柏克萊分校建築碩士，2014年獲頒美國建築師協會榮譽院士，包括法鼓山農禪寺（水月道場）、蘭陽博物館、故宮南院、烏鎮大劇院等建築作品享譽國際。

姚仁喜說，「建築的創新」不是只有外觀造型，應該生活上的提升，具深沈的人文意涵。台灣的建築進步很快，台中是最好的例子，包括空間、建材、外觀、品質等都有很大的提升，那下一個挑戰是什麼？他長期觀察日本建築，在生活上設計很透澈，幾乎是帶著一支牙刷就能入住。

姚仁喜以日本東京住宅為例，入口亦關的大鞋櫃有通風的設計，日本人泡澡要有儀式感，浴室內有淋浴和浴缸，馬桶另有獨立空間，身體洗淨後就可泡澡，不會像在台灣，浴缸旁就是馬桶，大殺風景。這些都值得我們去深思生活的情境，如何透過設計提升生活品質。

「建築的創新」如何運用在農禪寺設計上？姚仁喜說，當時聖嚴法師給了六個字「空中花，水中月」，這是他拿到最短任務書，如何呈現完教之美？「水中月、空中花」幻象，但建築師做的卻是硬梆梆的混凝土，於是想到倒影，農禪寺中央有一大片水池以明鏡，與建築物產生倒影，並利用光把佛經呈現出來，外牆做成鏤空佛經。

姚仁喜分享，在大陸江南烏鎮大劇院設計，當地發起烏鎮戲劇節，希望打造水鄉古鎮為「東方亞維儂」，吸引世界各地戲劇人才交流，以玻璃與鋼筋交織出傳統窗花的光影之美，讓劇院像一盞並蒂蓮盛開於水面，現代建材卻傳達古典韻味。

知名建築師姚仁喜（右四）昨獲台中市建築經營協會邀請，主講「建築的創新」，講座大爆滿。記者趙容萱／攝影
知名建築師姚仁喜（右四）昨獲台中市建築經營協會邀請，主講「建築的創新」，講座大爆滿。記者趙容萱／攝影

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