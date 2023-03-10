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今天空氣品質差 周日入夜冷氣團南下、各地急轉冷

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
今明兩天偏東風環境，西半部天氣相當好。本報資料照片
今明兩天偏東風環境，西半部天氣相當好。本報資料照片

天氣風險管理開發公司天氣分析師歐宗學說，今明兩天偏東風環境，東半部偶爾有一些雲量，但下雨的狀況都不太明顯，西半部雖然天氣相當好，但也因為處在背風側，擴散條件不佳，空氣品質仍不理想，持續有機會達敏感族群不健康等級，局部更有機會達所有族群不健康，要留意自身對空品不佳的影響。

歐宗學說，周日上半天各地仍是穩定天氣，下半天鋒面系統逐漸接近並掠過台灣北方，北部山區雲量增多並開始有短暫雨機會，入夜以後冷氣團或強烈冷氣團逐漸南下，帶來東北季風增強，迎風面北部、東半部地區轉陰並有局部短暫雨，中南部地區雲量也有增多趨勢，各地氣溫快速下滑，沿海空曠地區也會有強風發生。

下周一清晨水氣開始減少，歐宗學說，平地降雨陸續趨緩，各地山區則仍有短暫雨機會，但雨量都不多，入夜以後水氣進一步減少，各地逐漸回歸晴到多雲天氣。

氣溫方面則會一路下滑，歐宗學表示，預估北部地區白天高溫只有16-18度，入夜以後下探12-14度、空曠或近山郊區可能會再更低、有達到10度或以下的可能性。其他地區高低溫也都會有明顯的下降趨勢，不過南部地區變化比較小，南北兩地之間白天氣溫的差異相當大，南來北往先查詢當地的天氣預報。

歐宗學說，預估下周二隨著天氣轉好，冷空氣也會開始減弱，白天起逐漸回溫、溫差再度擴大，一直到下周中後期又會像是近期一樣穩定溫差大的天氣型態，近期降雨量依然偏少，持續節約用水。

冷氣團 雨量

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