中南部天空連日灰濛濛空氣好髒 鄭明典：臭氧汙染

中南部天空灰濛濛，空氣品質差。環保署提醒大寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南、高屏地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

雲林縣麥寮前天清晨發生廢棄養鵝場雜草火警，燃燒面積約有1甲，費時1小時才撲滅，當地清晨空氣品質特別差。高雄大樹區中華路前天傍晚也發生雜草火警，現場火勢宛如「烈火長城」，延燒近6小時。彰化縣田中鎮與溪州鄉交界處的木材堆置場延燒逾2天。當地民眾憂心火災造成空氣汙染。

連續三天西半部空氣品質差，中央氣象局長鄭明典昨天示警「顯著空氣汙染事件」，他說，昨天臭氧汙染比前天更明顯。小時臭氧濃度還不到警示標準，不過8小時累積量已經需要注意了。

鄭明典說，臭氧是光化學衍生性汙染源的指標項目，比對真實色彩衛星雲圖，上午相對清澈的晴空影像，下午就逐漸灰濛起來，應該就是光化學煙霧的影響。看起來，中南部上空的煙霧比較明顯，地面空氣汙染監測（PM2.5）尚未反映。

環保署說，人為排放的氮氧化物及易揮發性的有機物等空氣汙染物，因大氣中光化學作用，易生成臭氧等衍生性空氣汙染物，特別是在炎熱、陽光普照的情況之下更容易生成。

環保署說，10日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖為「普通」等級；高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

11日環境風場持續為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。