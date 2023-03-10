快訊

母乳摻鹽！ 舅媽妒初生外甥女受婆婆呵護 搞鬼判7月刑

天乾物燥注意空汙 吳德榮：周日晚鋒面挾冷空氣 下周探8度低溫

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
今天起至周日白天各地持續晴朗，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大。周日晚鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變。本報資料照片
今天起至周日白天各地持續晴朗，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大。周日晚鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起至周日白天各地持續晴朗，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，早出晚歸、應注意衣著調適；今天北部11至28度，中部11至28度，南部11至30度，東部12至30度。

他說，天乾物燥、小心林火；中南部空品不佳；西半部晨間起霧機率逐日提高；皆應注意相關訊息。

吳德榮表示，周日晚鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變。鋒面快速通過，下周一清晨北、東有局部雨，氣溫遽降，中南部多雲時晴，白天北、東雨漸停、濕冷轉乾冷。

他說，下周二至周四天氣晴朗，白天氣溫逐日漸升，下周二、周三清晨將出現此波最低氣溫。最新模擬的強度，以大陸冷氣團的機率為最高，台北測站約可降至13度或14度，夜間因強輻射冷卻加持，下周二、周三清晨部分平地將下探8度左右，仍應注意模式的調整。

吳德榮 冷氣團

延伸閱讀

把握晴朗好天氣 吳德榮：周日晚變天 緊接著冷氣團襲台下探8度

未來一周無強冷空氣 吳德榮：今起3天清晨注意極低溫

台南後壁8.2度 吳德榮：白天起漸回暖 這天東北風增強

新北石門9.0度 吳德榮：今仍寒冷 明漸回暖周三晚起再變天

相關新聞

經部抗旱計畫 估日增13.6萬噸水源

南部水情吃緊，經濟部昨在行政院會提出「二○二三年穩定南部供水抗旱計畫」，盼日增十三點六萬噸水源，舒緩南部地區旱象。行政院...

西部空品差 環署估周日好轉

西半部近日空品差，彰中投雲嘉南等六縣市預估今恐達「紅害」等級，台灣健康空氣行動聯盟認為，中火、台塑六輕等都可能是汙染源，...

搶救幼魚 環團促速審海保法

綠色和平組織與國立海洋生物博物館合作，針對台灣漁港常見魚類體長進行調查，發現市售的白腹鯖、黑喉、竹筴魚、日本馬頭魚、盤仔...

把握好天氣！冷氣團周日報到 最冷時間點下探10度

中央氣象局今天表示，明天各地仍為多雲到晴天氣，僅東半部有零星短暫雨，一路到周日上午都是好天氣，周日下午大陸冷氣團或強烈大...

孤老危機／澎湖老人看耳鼻喉要花3萬？她讓醫生動、病人不動 翻轉當地醫療

醫療一直是澎湖人的痛，關於醫師誤診、設備不足、空中後送不及所造成的遺憾，每個澎湖人都有故事可說。七美島曾有民眾因為胃出血，後送不及而致命，還有很多小離島的老人家一輩子幾乎都沒看過醫生，如果在潮間帶捕魚骨折、拉魚網挫傷，就讓它自然好，類似「醫療次等公民」的印記揮之不去。 不過，問澎湖人現在的醫療，多數人都會說相較10年前改善許多，而這就不能不提到背後的功臣之一——現任衛生局長陳淑娟過去任內所做的貢獻。

中南部天空連日灰濛濛空氣好髒 鄭明典：臭氧汙染

中南部天空灰濛濛，空氣品質差。環保署提醒大寮地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、雲嘉南、高屏地區、金門地區敏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦