天乾物燥注意空汙 吳德榮：周日晚鋒面挾冷空氣 下周探8度低溫

醫療一直是澎湖人的痛，關於醫師誤診、設備不足、空中後送不及所造成的遺憾，每個澎湖人都有故事可說。七美島曾有民眾因為胃出血，後送不及而致命，還有很多小離島的老人家一輩子幾乎都沒看過醫生，如果在潮間帶捕魚骨折、拉魚網挫傷，就讓它自然好，類似「醫療次等公民」的印記揮之不去。 不過，問澎湖人現在的醫療，多數人都會說相較10年前改善許多，而這就不能不提到背後的功臣之一——現任衛生局長陳淑娟過去任內所做的貢獻。

2023-03-10 07:30