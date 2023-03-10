「21世紀的顧爾德」 大衛‧弗萊來台挑戰郭德堡變奏曲

「像我這樣的凡人，彈奏郭德堡變奏曲是一個真真實實的試煉(a real test)。」法國鋼琴家大衛．弗萊(David Fray)，被譽為「這一代最受啟發、也最具創意的巴赫演奏家」，5月將首度來台舉辦音樂會，演出全場《郭德堡變奏曲》。大衛如此形容《郭德堡變奏曲》：「這是畢生的傑作，也是關於生命的作品。我們是來服務這些無限複雜的作品的。」

《郭德堡變奏曲》曾長期不受重視，直到1955年加拿大鋼琴家顧爾德（Glenn Gould)將《郭德堡變奏曲》選作自己的第一張錄音作品。不僅翻轉了《郭德堡變奏曲》的地位，也讓年僅23歲的顧爾德一舉站上世界舞台。這首曲子如今被視為巴赫作品中最重要的變奏曲。

大衛．弗萊四歲 開始學鋼琴，後進入巴黎高等音樂院師事雅克．魯維耶。他獲獎無數，包括重要的德國回聲古典音樂「年度器樂家」獎、魯爾鋼琴藝術節新人獎、2008年BBC音樂雜誌年度新人獎、2004年蒙特婁國際音樂大賽第二名及最佳加拿大音樂作品詮釋獎。

大衛．弗萊對《郭德堡變奏曲》的詮釋常被拿來跟顧爾德相提並論，他也被稱為「21世紀的顧爾德」。但大衛的風格和顧爾德截然不同，還說自己「不是顧爾德的粉絲」。他認為鋼琴家威廉·肯普夫(Wilhelm Kempff)對他的影響更大，「他讓鋼琴唱歌和說話。那是我的終極目標。」

邀請大衛來台的「新象．環境．藝之美文創」藝術總監樊曼儂表示，六年前偶然聽到大衛．弗萊彈奏巴赫，為之驚艷，「他的情感深度能夠碰觸到心坎、令人怦然心動。」他對音樂的解析深刻又有趣，「好比聆聽法國名廚為饕客解說每道佳餚烹調的藝術，聽他講音色彷彿秀色可餐。」古典音樂就是需要大衛這樣創新的思維，因此積極計畫邀請他來灣演出。

《郭德堡變奏曲》全曲32段。大衛．弗萊形容演奏的過程彷彿「完成了幻化轉變，也帶來了一種永恆的再生。」當你在 30 種變奏之後演奏再那個主題時，就像在生命的盡頭，回首過去一個半小時發生的一切，聽到30種變化就在你的生命中如光影流轉。「很少有作品像《郭德堡變奏曲》這樣，通過回歸到原始純粹的主題，給人以重生的感覺。」

●大衛．弗萊於5月10日台北國家音樂廳、5月12日高雄衛武營國家音樂廳，演出全場《郭德堡變奏曲》。演出資訊可查詢新象官網：

https://www.newaspect.org.tw/davidfray2023；演奏片段: https://youtu.be/VE9TSBN9ZQs