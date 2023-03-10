快訊

雲林議長收賄案 沈宗隆200萬元交保、達德執行長收押

「21世紀的顧爾德」 大衛‧弗萊來台挑戰郭德堡變奏曲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
法國鋼琴家大衛．弗萊(David Fray)，被譽為「這一代最受啟發、也最具創意的巴赫演奏家」，五月將首度來台舉辦音樂會，演出全場《郭德堡變奏曲》。圖／新象．環境．藝之美文創提供
法國鋼琴家大衛．弗萊(David Fray)，被譽為「這一代最受啟發、也最具創意的巴赫演奏家」，五月將首度來台舉辦音樂會，演出全場《郭德堡變奏曲》。圖／新象．環境．藝之美文創提供

「像我這樣的凡人，彈奏郭德堡變奏曲是一個真真實實的試煉(a real test)。」法國鋼琴家大衛．弗萊(David Fray)，被譽為「這一代最受啟發、也最具創意的巴赫演奏家」，5月將首度來台舉辦音樂會，演出全場《郭德堡變奏曲》。大衛如此形容《郭德堡變奏曲》：「這是畢生的傑作，也是關於生命的作品。我們是來服務這些無限複雜的作品的。」

《郭德堡變奏曲》曾長期不受重視，直到1955年加拿大鋼琴家顧爾德（Glenn Gould)將《郭德堡變奏曲》選作自己的第一張錄音作品。不僅翻轉了《郭德堡變奏曲》的地位，也讓年僅23歲的顧爾德一舉站上世界舞台。這首曲子如今被視為巴赫作品中最重要的變奏曲。

大衛．弗萊四歲 開始學鋼琴，後進入巴黎高等音樂院師事雅克．魯維耶。他獲獎無數，包括重要的德國回聲古典音樂「年度器樂家」獎、魯爾鋼琴藝術節新人獎、2008年BBC音樂雜誌年度新人獎、2004年蒙特婁國際音樂大賽第二名及最佳加拿大音樂作品詮釋獎。

大衛．弗萊對《郭德堡變奏曲》的詮釋常被拿來跟顧爾德相提並論，他也被稱為「21世紀的顧爾德」。但大衛的風格和顧爾德截然不同，還說自己「不是顧爾德的粉絲」。他認為鋼琴家威廉·肯普夫(Wilhelm Kempff)對他的影響更大，「他讓鋼琴唱歌和說話。那是我的終極目標。」

邀請大衛來台的「新象．環境．藝之美文創」藝術總監樊曼儂表示，六年前偶然聽到大衛．弗萊彈奏巴赫，為之驚艷，「他的情感深度能夠碰觸到心坎、令人怦然心動。」他對音樂的解析深刻又有趣，「好比聆聽法國名廚為饕客解說每道佳餚烹調的藝術，聽他講音色彷彿秀色可餐。」古典音樂就是需要大衛這樣創新的思維，因此積極計畫邀請他來灣演出。

《郭德堡變奏曲》全曲32段。大衛．弗萊形容演奏的過程彷彿「完成了幻化轉變，也帶來了一種永恆的再生。」當你在 30 種變奏之後演奏再那個主題時，就像在生命的盡頭，回首過去一個半小時發生的一切，聽到30種變化就在你的生命中如光影流轉。「很少有作品像《郭德堡變奏曲》這樣，通過回歸到原始純粹的主題，給人以重生的感覺。」

●大衛．弗萊於5月10日台北國家音樂廳、5月12日高雄衛武營國家音樂廳，演出全場《郭德堡變奏曲》。演出資訊可查詢新象官網：

https://www.newaspect.org.tw/davidfray2023；演奏片段: https://youtu.be/VE9TSBN9ZQs

加拿大 新人

延伸閱讀

極地低溫風暴強襲！湖泊全數冰封「水面滿滿突起圓點」竟是鱷魚驚人求生術

【重磅快評】文化部一開口 俄羅斯女高音沉默了

給裘莉好看！小布帶新女友高調約會 友人面前不隱藏

倫敦時裝週圓滿閉幕 李毓芬百變造型驚喜現身 完美展現時尚標竿地位

相關新聞

經部抗旱計畫 估日增13.6萬噸水源

南部水情吃緊，經濟部昨在行政院會提出「二○二三年穩定南部供水抗旱計畫」，盼日增十三點六萬噸水源，舒緩南部地區旱象。行政院...

西部空品差 環署估周日好轉

西半部近日空品差，彰中投雲嘉南等六縣市預估今恐達「紅害」等級，台灣健康空氣行動聯盟認為，中火、台塑六輕等都可能是汙染源，...

搶救幼魚 環團促速審海保法

綠色和平組織與國立海洋生物博物館合作，針對台灣漁港常見魚類體長進行調查，發現市售的白腹鯖、黑喉、竹筴魚、日本馬頭魚、盤仔...

把握好天氣！冷氣團周日報到 最冷時間點下探10度

中央氣象局今天表示，明天各地仍為多雲到晴天氣，僅東半部有零星短暫雨，一路到周日上午都是好天氣，周日下午大陸冷氣團或強烈大...

疫苗基金缺錢 六都盼中央攜手護母嬰

台灣疫苗推動協會、聯合報昨舉辦「二○二三城市健康永續論壇」，衛福部官員、六都執政團隊等代表齊聚一堂，討論疫苗接種、母嬰防...

地方看重新創疫苗實證、安全

依據ＡＰＥＣ生命歷程疫苗接種行動計畫，疫苗是世界上最重要，且最具成本效益的公共衛生措施之一，六都衛生局長均認同新創疫苗的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦