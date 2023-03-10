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六都力拚生養 放送母嬰利多

聯合報／ 記者李樹人邱宜君蘇湘雲邱書昱沈能元／台北報導
桃園市副市長王明鉅出席「2023城市健康永續論壇」，談「因應少子化現象推動母嬰健康防護對策與展望」。記者林澔一／攝影
桃園市副市長王明鉅出席「2023城市健康永續論壇」，談「因應少子化現象推動母嬰健康防護對策與展望」。記者林澔一／攝影

少子女化已成國安危機，六都積極推動母嬰親善政策，桃園市首開先例，補助卅至四十歲女性一萬元凍卵營養金，另將成立婦幼局扮演紅娘，「讓新娘變新媽」。台中市首創數位智慧育兒小幫手平台。台南市則自四月起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，以降低六歲以下兒童死亡率。

六都城市健康永續主張 製表／蔡佳安、吳貞瑩
六都城市健康永續主張 製表／蔡佳安、吳貞瑩
台北市副市長林奕華說，北市加碼補助生育獎勵，首胎四萬元、第二胎四點五萬元，第三胎以上則是五萬元。另在不排富前提下，提高友善托育補助，加碼一千元，最快今年底上路，以降低送托準公共化單位家長的托育費用負擔。

新北市副市長劉和然表示，在母嬰親善政策方面，針對孕婦提供育兒指導，另於一○九年首推「育兒寶貝袋」。在幼兒福利上，新北擁有全國最多公托場所，在企業托育上則補助金額最高，並首開先例，提供新生兒圖書禮袋。

桃園市副市長王明鉅說，桃園是六都中最年輕城市，桃園生育率高於全國，原因在積極提供年輕男女的交友機會，扮演「紅娘」提升結婚率，並提供諮詢及相關福利的獎勵措施，同時鼓勵生第二胎、第三胎，且將非婚生子女也納入補助範圍。未來婦幼局成立後，可提供更周全的婦幼照護。

桃園市針對設籍三十至四十歲女生，補助一萬元凍卵營養金，另提供中醫助孕、中醫養胎，藉此，提高新生兒人數，王明鉅說，未來婦幼局成立後，相信可提供更周全的婦幼照護。

台中市副市長王育敏說，台中積極打造「幸福台中」，關心產婦心理健康，今年七月將提供憂鬱篩檢，如發現異狀會協助就醫。另推出「數位智慧小幫手」推播重要健康訊息，讓新手爸媽擁有正確育兒訊息，並提供所在位置半徑十公里的哺育場所，打造哺育親善環境。

台南市衛生局長蘇世斌表示，台南致力打造母嬰親善環境，除與台南醫院合作成立「兒童急性後期整合照護團隊」，另分析六歲以下兒童死亡原因，研擬有效預防措施，四月將推動「幼兒專責醫師制度計畫」，盼降低幼童死亡率。

高雄市衛生局⾧黃志中則說，於一○七年首推「未成年孕產婦及其嬰幼兒健康照護介入計畫」，針對未成年生育個案，提供綜合性照護及醫療服務，包括到宅訪視媽媽及新生兒，及孕產婦憂鬱風險評估，並銜接嬰幼兒預防注射，追蹤管理到孩子滿六歲為止。

桃園 台南

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