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地方看重新創疫苗實證、安全

聯合報／ 記者蘇湘雲邱宜君邱書昱／台北報導

依據ＡＰＥＣ生命歷程疫苗接種行動計畫，疫苗是世界上最重要，且最具成本效益的公共衛生措施之一，六都衛生局長均認同新創疫苗的重要性，但台灣要達到ＡＰＥＣ目標，還有一段路要走。

對於輪狀病毒、ＲＳＶ等傳染病新創疫苗、預防策略的導入，台北市政府衛生局長陳彥元表示，目前台北市已施行輪狀病毒疫苗接種補助政策，像ＲＳＶ等疫苗，若實證醫學證明有效性、安全性，只要對民眾、嬰幼兒可以達到充分保護效果，即使暫時沒有經費，地方、中央政府也應盡力找尋財源，讓整體保護力更能向上提升。

新北市衛生局長陳潤秋認為，經過科學論證、臨床試驗以及最重要的風險溝通，只要中央下達指令施打，地方就能配合接種。

台南市衛生局長蘇世斌表示，目前除了公費疫苗，還有很多疫苗被建議要接種，在納入公費之前，民眾只能先用自費。市府努力去找經費補助弱勢和低收入家庭，鼓勵接種自費疫苗，但還是會衍生健康平權的問題，需要中央、地方共同努力，以達到健康平權目標。

兒童疫苗發展快速，台灣疫苗推動協會理事長黃玉成說，像西太平洋地區較盛行的腸病毒，今年很可能就會有兩家預防腸病毒的疫苗上市，是否納入公費，值得關注。

衛福部疾管署長莊人祥認為，若地方自行編列預算採購中央尚未推動的疫苗，疾管署樂觀其成。若預防接種政策一旦推動，即不能任意中止，建議應於規畫時考量政策持續性，並確保財務永續，且需要事先評估退場機制，才能讓政策永續執行。

疫苗 衛生局

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