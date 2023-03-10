疫苗基金缺錢 六都盼中央攜手護母嬰

台灣疫苗推動協會、聯合報昨舉辦「二○二三城市健康永續論壇」，衛福部官員、六都執政團隊等代表齊聚一堂，討論疫苗接種、母嬰防護力等相關政策。六都衛生局長均認為，中央疫苗基金不足，以致衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）所建議的新疫苗無法納入常規疫苗。疾管署長莊人祥表示，將積極擴充及確定永續財務來源，照顧幼兒等脆弱族群健康。

這場論壇與會專家包括莊人祥、國健署長吳昭軍、衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎，及台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、桃園市副市長王明鉅、台中市副市長王育敏及六都衛生局長等。

「2023城市健康永續論壇」昨天舉行，衛福部國健署長吳昭軍（前左起）、桃園市副市長王明鉅、新北市副市長劉和然、台灣疫苗推動協會理事長黃玉成、疾管署長莊人祥、台中市副市長王育敏、台北市副市長林奕華、傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎、聯合報副總編輯洪淑惠、台南市衛生局長蘇世斌（後左起）、台中市衛生局長曾梓展、桃園市衛生局長劉宜亷、台北市衛生局長陳彥元、新北市衛生局長陳潤秋、高雄市衛生局長黃志中等人共同參與。記者林澔一／攝影

ＡＣＩＰ建議疫苗 多項未納常規

「這場論壇是我國城市健康永續發展重要的里程碑。」聯合報副總編輯洪淑惠說，台灣疫苗推動協會、聯合報於去年十一月發布「城市健康防護力指標報告」，調查顯示各縣市常規嬰幼兒疫苗接種率超高，但受限於預算，各縣市疫苗福利不盡相同，且ＡＣＩＰ建議的多項疫苗迄今未能納入常規接種。聯合報秉持健康永續，將繼續舉辦論壇，希望透過平台，促進全民健康。

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成指出，預防醫學可有效降低整體社會和醫療體系負擔，疫苗是預防疾病的最佳方式，也是人類健康大躍進的主因，六都衛生局長齊聚一堂，代表重視全民健康，更希望中央與地方齊心落實母嬰健康政策。

黃玉成說，「孩子生得少，每個孩子都是寶，應該健康存活。」政府提供多項重要的常規嬰幼兒疫苗，拯救了許多小朋友寶貴的生命，但仍有預防嬰幼兒急重症的疫苗尚未列入常規疫苗，希望六都代表交換意見、相互學習，齊心關心下一代健康。

吳昭軍則表示，ＨＰＶ疫苗男女都該接種，國中女生接種ＨＰＶ九價疫苗為優先，未來逐步擴大。

嬰幼兒未來餘命長 接種效益高

哪些疫苗應優先列入常規接種？李秉穎表示，嬰幼兒未來餘命長，將為國家提升生產力，施打疫苗貢獻度佳，幼兒口服輪狀病毒疫苗、帶狀疱疹疫苗，以及第二代肺炎鏈球菌為三大首選，其次為呼吸道融合病毒（ＲＳＶ），因為致死率高，嚴重危及長者及幼兒健康，國外已有新創疫苗，台灣上市後，也應列入常規接種。

高雄市衛生局長黃志中表示，新型疫苗價格昂貴，將形成「疫苗決策焦慮」，例如，如接種對象、接種意義及保護力有多少，較好方式為依照對於整體社會經濟影響，在既有預算下，優先排序。

台南市衛生局長蘇世斌指出，除公費疫苗，很多疫苗也很重要，在納入公費前，民眾只能自費，就算市府努力籌措財源，補助弱勢和低收入家庭，但仍衍生出健康平權的問題，「錢永遠不夠」。

台北市衛生局長陳彥元說，「疫苗要從預防醫學角度來看」，例如，台北市長者肺炎鏈球菌疫苗已經擴大到六十三歲，幼兒口服輪狀疫苗也是走在中央前頭先行補助，現正評估明年度針對國中男童施打九價ＨＰＶ疫苗。

面對疫苗捐款上受到法規限制，桃園市衛生局長劉宜亷表示，企業喜歡捐錢買車，其實很多善心人士願意出力出錢，「疫苗如同健康的坦克」，建議中央單位成立疫苗坦克基金再回饋到各縣市。

新北市衛生局長陳潤秋表示，疫苗分成中央核准的公費及ＡＣＩＰ建議項目，但地方財源難以勸募，須有預算才能加碼，目前新北市以需要保護的脆弱族群為最先優先考量，例如，針對中低收入、原住民等弱勢幼童提供口服輪狀疫苗，希望中央盡快納入公費項目。

台中市衛生局長曾梓展說，目前台中市有補助低收、中低收家庭兒童的輪狀疫苗，未來若有腸病毒、ＲＳＶ病毒新疫苗問世，以台中市的財源，納入低收、中低收應不是問題，但病毒傳染不會挑孩子，疫苗接種不該被視為「福利」而排富，應該要全面接種，但這樣經費就一定不夠。

放寬勸募限制 挹注基金財源

針對疫苗基金不足的困境，莊人祥表示，目前每年疫苗基金（公務預算、菸捐、民間捐款）約卅四億元，如欲納入新疫苗，需解決經費問題，當務之急在於如何擴充並確定永續財務來源，疾管署將積極增闢官方財源。

李秉穎建議，因政府財源不足，無法納入新疫苗，另外受限於法規，政府不能公開對外勸募，衛福部應重新解釋法規的適用範圍，放寬疫苗基金的勸募限制，並盼善心企業捐疫苗造福兒童。

論壇四大共識 提升疫苗可近性

歷經近四小時討論，黃玉成表示，獲得四大共識，包括擴大嬰幼兒疫苗接種為各縣市婦幼政策的重點項目、提高長者流感疫苗接種率，再者，對具有安全性、有效性的新創疫苗，如腸病毒或ＲＳＶ疫苗，各縣市代表接受度相當高，另盼媒體多加宣導，讓經濟能力不錯的民眾踴躍捐款，讓疫苗基金更充裕。