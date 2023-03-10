金針菇根部別急著丟 切掉一公分煎來吃有驚喜口感
金針菇是煮湯、煮火鍋等常見的食材，也有和奶油一起烤或拌炒，再加上一點胡椒鹽調味等等的作法。在處理金針菇時，一定得先將底部切除，才能開始進行料理。不過這些較硬的金針菇底部，其實還有一定的可食用部位，比起急著丟掉，不如另外製成料理。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「maruetsu1945」最近分享，表示金針菇底部堅硬的部分，只要切除一公分左右就好，剩下的都是可以吃的。特別是還是一顆圓柱體型態，並未散開的部分，可以用煎的的方式料理食用。
具體的作法為：將未散開的根部，用奶油煎熟過兩面之後，再加上一點醬油調味，就是一道味道濃郁、充滿金針菇美味的料理了。這項實用的小技巧，也獲得網友們的讚賞。
青果一筋32年、青果部バイヤーです— マルエツ@料理レシピツイート発信中！(ほぼ)毎日 (@maruetsu1945) February 24, 2023
えのきの根元は捨てないでくださ～い!
石づき部分を1cmくらい切り落としたら,あとは全部食べられます♪
おすすめはステーキ風!!
ほぐさずに両面バターでこんがり焼いてしょうゆをちょろっと…
根元だけ集めたいくらいウマい!!!!! pic.twitter.com/J6Wik6gKnj
許多網友紛紛表示「原來根部可以吃，一直都切掉了，下次來試試看」、「一個人試著煎來吃，真的滿好吃的」、「可惜昨天才剛丟」、「我也是最近才知道有這招」、「好像一年前左右電視節目有介紹」、「還可以加顆蛋一起煎」、「幾年前在『深夜食堂』看過，後來就變我家常見的菜了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言