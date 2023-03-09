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把握好天氣！冷氣團周日報到 最冷時間點下探10度

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把握好天氣！冷氣團周日報到 最冷時間點下探10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明天到周日上午都是好天氣，周日下午大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，入夜後越晚越冷。本報資料照
中央氣象局表示，明天到周日上午都是好天氣，周日下午大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，入夜後越晚越冷。本報資料照

中央氣象局今天表示，明天各地仍為多雲到晴天氣，僅東半部有零星短暫雨，一路到周日上午都是好天氣，周日下午大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部地區將有局部短暫雨，入夜後越晚越冷，全天溫差可將近10度。最冷時間點在下周一入夜到周二清晨，中部以北及東北部地區低溫約12、13度，北部空曠地區更有10度以下低溫。

氣象預報員陳伊秀表示，明天起至周日上午各地都是好天氣，但西半部地區日夜溫差大，清晨、入夜低溫約14至17度，白天北台灣高溫約26、27度，中南部27、28度，近山區更有接近30度高溫。周日中午後受冷空氣影響，迎風面北部、東半部地區有局部短暫雨，周一下午雨勢就會趨緩，中南部未來10天則都是多雲到晴天氣。

她指出，周日白天北部高溫約為25度，入夜後大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地溫度明顯下降，且越晚越冷，中部以北及宜蘭地區低溫約17、18度，周一清晨再下探14、15度，將一路影響到周二清晨。

她表示，這波冷空氣最冷時間點在周一入夜到周二清晨，中部以北及東北部地區低溫約12、13度，其他地區14至17度，北部空曠地區更有10度以下低溫，周二白天起冷空氣減弱，各地溫度就會逐漸回升。

冷氣團 低溫

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