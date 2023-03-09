芥菜種會成立「芥助網培育成長班」 陪弱勢兒少探索興趣

基督教芥菜種會今年以傳承培力的助人理念，在全台陸續成立「芥助網培育成長班」，幫助弱勢兒少透過遊戲學習數學、英文與科學積木等，引發學習力及探索興趣。芥菜種會執行長李肇家表示，芥菜種會早年在花蓮開展全台原住民技職教育人才培訓，今年計畫推展70個培育成長班，將培力與陪伴拓展到更多地方，幫助下一代有盼望、有力量，在社區裡形成綿密的助人網絡「芥助網」。

芥菜種會服務從早期的兒少安置、原住民教育、醫療救助等，如今藉由社區工作模式，持續扶助弱勢族群，更倡導知識技能的培力與分享，將「培育、成長、分享、傳承」的服務理念，擴大形成助人網絡「芥助網」。李肇家說，面對社會快速變遷，愈來愈多失能的家庭、新的社會問題，扶助弱勢不再只是提供生活上的支持，更重要是培育兒少擁有知識與技能，開創工作機會。

李肇家指出，芥菜種會的認養童超過7成未與雙親同住，透過「芥助網培育成長班」陪伴與培力兒少，藉由類遊戲的方式帶領玩數學、學英文，並結合AR科技跨領域教學，同時帶入科學積木課程，讓孩子不怕學習，習得的知識和技能還能陪伴他們一路成長，幫助每個生命看見自己的價值和未來，

「芥助網培育成長班」除了以現有22處據點為根基，也將串聯各地合作教會共同推動，今年預計成立70個培育成長班。芥菜種會號召有共同理念的企業和社會大眾一起參與，讓助人的理念在社區扎根，帶動社區一起投入扶助工作。

此外，芥菜種會將於3月17日晚上在新店行道會美河堂舉辦「70再起感恩音樂會」，會中將以沙畫、戲劇、舞蹈等表演，呈現芥助網「培育、成長、分享、傳承」的使命願景，現場並有藝術聯展及義賣，義賣所得將作為推動芥助網各項服務，線上藝廊連結https://reurl.cc/V8XjeA，民眾可先認購支持。