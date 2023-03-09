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防治腎病 國健署：改善生活型態

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「三高、用藥習慣不佳、抽菸，都容易導致腎臟病，呼籲民眾改善飲食、多運動與定期健檢來預防！」國健署長吳昭軍9日在記者會表示，腎臟病與生活型態有關，且腎臟是沉默器官，等到發現問題才治療為時已晚，需提早預防。國健署也呼籲，民眾應定期健檢、測量體重、運動，預防腎臟病對身體造成傷害。

不三高 防腎病

三月第2個星期四是「世界腎臟日」。吳昭軍指出，腎臟是沉默的器官，如果腎臟功能受損平常不容易察覺，因此提前防治非常重要，而高血壓、高血脂與高血糖等狀況，都容易導致腎臟出現病變，先前國健署有針對相關代謝症候群設立諮詢門診，歡迎民眾多加利用。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯強調，雖然台灣健保非常方便，但許多民眾還是很容易看廣告就吃藥，尤其是止痛藥的濫用，但亂吃藥對腎臟負擔非常大，因此從生活型態著手、預防腎臟疾病很重要，每周要維持運動習慣，年紀大的民眾也要定期健檢。

定期健檢很重要

國健署官員說明，腎臟相關疾病每年造成6千人死亡，是台灣第9大疾病，如果健檢時腎臟相關功能有異常，建議及早就醫；國健署表示，有5大危險因子容易對腎臟造成損傷：三高、抽菸與藥物不當使用，很多問題都要透過健檢才知道，40-到64歲民眾每3年有1次免費健檢，65歲以上每年1次，鼓勵民眾多加運用。

瑞東診所醫生杜柏村表示，觀察腎臟狀態的指標有腎絲球過濾率、白蛋白尿2個指數；病友賴先生分享說，還好自己指數異常發現得早，除了調整生活作息、多運動外，感謝杜醫生後來的衛教課程，讓自己能長期控制血糖，「幫自己煮飯的老婆也有很多收穫。」

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健檢 國健署 運動

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