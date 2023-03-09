文化獎期勉文化人 百萬元獎勵耕耘

「一百萬元的文化獎不只是對文化人的莫大鼓勵，更關乎台灣人如何看待自己！」作家平路9日於第12屆總統文化獎徵選記者如此表示，副總統賴清德、作家李遠與監委王幼玲等人也都到場致詞。得獎名單預計於7月底公布獲獎名單，每位得獎者都能獲得1百萬元的獎金。

總統文化獎自2001年舉辦，旨在表彰在各領域深耕台灣，成就文化志業的典範。第12屆總統文化獎徵選開跑，以「土地之愛、光耀前路」為主題，包括「文化耕耘獎」、「在地希望獎」、「人道奉獻獎」、「青年創意獎」與「社會改革獎」，各獎項召集人由平路、李遠、王幼玲、設計師馮宇與中央社社長張瑞昌擔任。

文化獎鼓勵深耕

「文化是生活的累積，也是創造力的重要來源，總統文化獎每兩年一次，希望能夠發掘並鼓勵具備台灣價值的人士或團體，」賴清德說，盼具備資格的台灣人都能夠報名，除了彰顯台灣精神之外，還能進而啟發更多人的文化夢想。

平路致詞時表示，我非常喜歡「耕耘」這兩個字，文化需要耕耘，但現代追求快閃、秒殺、按讚數的氣氛背道而馳。她強調，總統文化獎不僅是對文化人的莫大鼓勵，也關乎台灣人如何看待自己，對未來與整體格局的態度。

社會改革者如石匠

張瑞昌致詞時，引用社會改革家雅各．里斯的名言說，「當一切努力看似無用時，我會去看石匠敲打石頭。可能敲了一百下，石頭上連一條裂縫都沒有，但就在第一百零一下，石頭斷裂為兩半。」他強調，社會改革如同日以繼夜敲石頭一樣，社會最終迎來石頭斷裂的那一刻。

第十二屆總統文化獎徵選將於9日開跑，截止日期至5月15。完成徵件後，決審委員會經過多輪評選後，經全體決審委員三分之二以上同意，選出最後的獲獎者。每位得獎者都有獎金新臺幣1百萬元、證書與獎座。

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