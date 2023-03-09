甲狀腺異常可能合併惡性腫瘤 醫師提醒檢查避免延誤治療
嘉義有名60歲的邱姓婦人，因甲狀腺功能低下長期服用補充甲狀腺賀爾蒙藥物，今年抽血檢查甲狀腺刺激激素數值異常，轉診至台中榮總嘉義分院，新陳代謝科主任醫師吳崇榮透過儀器檢查結果為｢甲狀腺惡性細胞｣，目前持續接受治療並追蹤。醫師提醒民眾及時檢查避免延誤治療。
醫師吳崇榮表示，依據國健署癌症統計報告中指出，甲狀腺癌的發生率排名，男性為第13位，女性為第4位；甲狀腺癌女性發生人數約為男性的3倍，且好發於中年女性。而甲狀腺腫瘤是一種常見的疾病，患者經由醫師的觸診檢查後，約十分之一的人有甲狀腺腫瘤，且以女性佔多數，大部分檢查結果為良性腫瘤，是甲狀腺癌的機率並不高，但仍須及早就醫治療。
吳崇榮表示，如發生以下症狀請特別注意：1、頸部出現腫大或腫塊，2、頸部疼痛或是喉嚨痛，3、吞嚥和呼吸困難、容易嗆到、有壓迫感，4、持續性咳嗽、聲音沙啞，5、體重減輕。醫師建議，如有以上症狀立即就醫安排檢查，確認是良性的甲狀腺結節腫大或是惡性腫瘤所致，及早發現及早治療。
吳崇榮表示，甲狀腺結構上是否有異常，最好的判斷方式則是靠甲狀腺超音波檢查，一旦有異樣，再進一步接受甲狀腺細胞穿刺檢查，能盡早確認是否為惡性腫瘤，提早接受手術治療，以免延誤病情；一般因甲狀腺功能低下而在接受甲狀腺賀爾蒙治療的民眾，建議一定要接受過甲狀腺超音波檢查，以排除其他可能的病因，特別是甲狀腺惡性腫瘤，以免一味服用藥物而錯失治療的先機。
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