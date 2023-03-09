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甲狀腺異常可能合併惡性腫瘤 醫師提醒檢查避免延誤治療

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院新陳代謝科主任醫師吳崇榮。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院新陳代謝科主任醫師吳崇榮。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義有名60歲的邱姓婦人，因甲狀腺功能低下長期服用補充甲狀腺賀爾蒙藥物，今年抽血檢查甲狀腺刺激激素數值異常，轉診至台中榮總嘉義分院，新陳代謝科主任醫師吳崇榮透過儀器檢查結果為｢甲狀腺惡性細胞｣，目前持續接受治療並追蹤。醫師提醒民眾及時檢查避免延誤治療。

醫師吳崇榮表示，依據國健署癌症統計報告中指出，甲狀腺癌的發生率排名，男性為第13位，女性為第4位；甲狀腺癌女性發生人數約為男性的3倍，且好發於中年女性。而甲狀腺腫瘤是一種常見的疾病，患者經由醫師的觸診檢查後，約十分之一的人有甲狀腺腫瘤，且以女性佔多數，大部分檢查結果為良性腫瘤，是甲狀腺癌的機率並不高，但仍須及早就醫治療。

吳崇榮表示，如發生以下症狀請特別注意：1、頸部出現腫大或腫塊，2、頸部疼痛或是喉嚨痛，3、吞嚥和呼吸困難、容易嗆到、有壓迫感，4、持續性咳嗽、聲音沙啞，5、體重減輕。醫師建議，如有以上症狀立即就醫安排檢查，確認是良性的甲狀腺結節腫大或是惡性腫瘤所致，及早發現及早治療。

吳崇榮表示，甲狀腺結構上是否有異常，最好的判斷方式則是靠甲狀腺超音波檢查，一旦有異樣，再進一步接受甲狀腺細胞穿刺檢查，能盡早確認是否為惡性腫瘤，提早接受手術治療，以免延誤病情；一般因甲狀腺功能低下而在接受甲狀腺賀爾蒙治療的民眾，建議一定要接受過甲狀腺超音波檢查，以排除其他可能的病因，特別是甲狀腺惡性腫瘤，以免一味服用藥物而錯失治療的先機。

台中榮總嘉義分院新陳代謝科主任醫師吳崇榮提醒民眾及時檢查避免延誤治療。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院新陳代謝科主任醫師吳崇榮提醒民眾及時檢查避免延誤治療。圖／台中榮總嘉義分院提供

甲狀腺 腫瘤 醫師

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