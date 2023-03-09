公共運輸月票補助草案今送地方 交通部籲提前規畫

交通部規畫公共運輸月票優惠差額，直轄市補助50%、非直轄市補助75%，台鐵及公路客運補助90%；票證系統建置修改，若地方能在6月前建置完成，由中央全額負擔。據了解，近期交通部邀集地方政府開會，仍有不少縣市希望中央多負擔一點。交通部表示，今已將補助作業要點（草案）函送各地方政府，這兩天會送行政院核定，相關縣市可提前溝通票價分擔比例。

交通部表示，「行政院促進公共運輸使用方案」由中央主導、地方參與，在推動公共運輸通勤月票部分，交通部及公路總局已盤點規畫三大都會生活圈（北北基桃、中彰投苗、南高屏）月票原則，可採單一訂價或採「城際通勤月票」及「都市內通勤月票」兩種月票；其他縣市可依地區特性因地制宜規畫。

交通部指出，公共運輸通勤月票補助項目，包含電子票證製作費用、票價優惠差額及相關票證系統建置及程式開發與修改費用，其中票價優惠差額補助部分，台鐵、公路客運等中央主管公共運具，由中央補助90%；地方政府主管公共運具，直轄市由中央補助50%，非直轄市補助75%。

公路總局表示，3月7日及8日邀集地方政府、票證業者、驗票機廠商及相關運輸業者等，就票證系統技術、帳務清分金流處理以及相關行政作業等召會研商。會中地方政府也反映，票價差額希望中央多負擔一點，票證系統建置修改恐怕難在6月前建置完成，希望中央放寬期限。

路政司指出，交通部所擬補助辦法仍需行政院核定才可發布施行，今將草案函送地方供先行參考，各地方政府可先依目前提供補助作業要點（草案）進行研議規畫，並與相關縣市溝通票價分擔比例等，加速後續方案計畫申請提出作業。