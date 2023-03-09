嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院攜手 響應世界腎臟日

每年3月第2個星期四是世界愛腎日，嘉義縣衛生局與大林慈濟醫院今天攜手在醫院大廳舉辦「預防腎病 強腎出擊」，以護腎3不5要呼籲民眾養成健康飲食、規律運動及定期健檢觀念，鼓勵民眾有相問題要與醫師或營養師討論，共同重視慢性腎臟病防治。

衛生局長趙紋華表示，腎臟病初期患者則應遵守「3不5要」原則，也就是不過量蛋白質、不過量加工品、不濫用藥物、要預防三高、要定期健檢、要規律運動、要適量蔬果、要選擇好油，落實健康飲食和生活習慣就能夠預防及延緩腎臟惡化。

大林慈濟醫院副院長醫師林名男提醒，在臉書等社群媒體或網站，常可以看到有很多仿冒、詐騙訊息，假藉知名醫師的頭像來販售藥物，千萬不要上當受騙，不要亂服成藥或來路不明的藥物，如果身體有不適症狀，請找專業的醫師諮詢。

大林慈濟醫院腎臟內科主任蔡任弼藉分享兩個例子提醒，腎臟病的患者不應隨便食補，以及不要輕意聽信別人的秘方，未罹患腎臟病前要好好聽從醫護同仁建議顧腎；若是罹病後則要聽醫師的話好好治療。

腎臟內科醫師黃振森建議，預防腎臟病，可以多吃蔬果、多喝水、散步、保持良好睡眠習慣、戒菸、減少超加工食品、定期檢查、控制血壓，而由於糖尿病是導致腎衰竭的主要原因，因此糖尿病患者要時時更新糖尿病知識，好好照顧自己的健康。

營養師陳碧珠指出，健康飲食少油、少鹽、少糖、高纖及養成規律運動是預防慢性疾病的最佳要點，也提醒腎臟病患者應調整蛋白質攝取量選擇優質蛋白質，包含：豆腐、豆包、魚類、雞蛋及肉類，另可選擇米苔目、冬粉、粄條、西谷米等低蛋白主食類。

根據衛生福利部110年資料統計，台灣10大死因中，腎炎、腎病症侯群及腎病變排名第9，全國慢性腎臟疾病的盛行率平均每8個人就有1位；慢性腎臟病的預防與治療，詳細瞭解健康飲食相關資訊，請撥打嘉義縣社區營養推廣中心免付費專線0800-600-786了解。