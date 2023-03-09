台東偏鄉也有「光害」 陽光傷長者、藍光威脅孩童

衛福部台東醫院下鄉義診，發現偏鄉長者和孩童正受到看不見的「光害」；長者在田間工作，遭到陽光中的紫外線侵襲，孩童則沉溺手機，深受藍光傷害。

中斷10年後，衛福部台東醫院眼科再度踏入偏鄉義診，這2天在南迴線大武地區。

眼科醫師謝靜茹今天接受媒體聯訪表示，這2天義診逾百名民眾，有長者，也有孩童，正如她所料想，老人家以白內障、青光眼和糖尿病引發的眼疾為大宗，學童青少年視力尚可；但她發現偏遠鄉鎮有「兩道光」是造成視力衰退、惡化的主因。

「那就是陽光和藍光」，謝靜茹說，南迴線鄉鎮一年當中春夏秋3季陽光強烈，如果沒有適當防護，強光中的紫外線對人眼傷害極大；而部落長輩大多仍在田間工作，一整天下來，眼球暴露在強烈陽光中的時間極有可能超過6至8小時，雖然不是直射，但周遭物體或是自然界反射仍對視力造成相當威脅。

謝靜茹建議老人家、中壯年和青年子弟外出工作，「配戴適合的太陽眼鏡或是抗UV護目鏡，真的很重要」，至少可以隔離外界有害光線，保護雙眼。

「還有一種現象，孩童沉迷滑手機」，謝靜茹說，住在大武的潘媽媽帶著2名就讀國小女兒檢查視力，雖然視力沒問題，但潘媽媽無奈地說：「每次叫她們（女兒）不要再看手機，都講不聽，讓人擔心傷害眼睛」。

謝靜茹說，比起陽光，手機藍光才是現在人需要重視的傷害。

台東醫院表示，這次義診獲得新北市典暉科技公司支援，預計送出20多副愛心眼鏡給大武地區的長輩，希望保護長輩視力；接下來3月29日在關山家扶中心、4月26日在成功家扶中心陸續舉辦義診。