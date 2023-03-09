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時力支持撥補勞保基金 王婉諭：期待政府建立長遠制度

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長陳建仁前天在立法院備詢時表示，明年的勞保基金撥補預算至少1000億元。記者葉信菉／攝影
行政院長陳建仁前天在立法院備詢時表示，明年的勞保基金撥補預算至少1000億元。記者葉信菉／攝影

勞保基金面臨嚴重虧損，行政院長陳建仁日前表示，政府會從疫後特別預算撥補300億元，時代力量黨主席王婉諭今天說，政府有責任提出更長久的制度，才能落實勞工權益保障，而非只靠撥補，甚至把撥補當作改革。

勞保基金財務問題近期又引發關注，行政院今年已經撥補450億元，疫後特別預算也會撥補300億元，陳建仁前天在立法院答詢時允諾，政府明年還會編列1000億元的預算撥補，「努力讓勞工能夠安心工作」。

王婉諭今天透過新聞稿說明，時代力量支持透過這次的撥補，希望維持政府對於勞工的保障，但是更重要的事情是「政府有責任建立可長可久的制度來保障勞工權益」。

王婉諭強調，撥補勞保基金僅是紓解燃眉之急的方法，如果不儘快著手進行制度性的改革措施，透過大撒幣的撥補只是延後基金破產的時間，治標不治本，倘若勞保基金真的處於破產狀態，最後仍然是全民受害。

王婉諭提及，勞動部長許銘春曾經在2020年說過，「就算賭上烏紗帽，也要推動勞保年改」，3年後勞動部不僅沒有推出任何實質改革方案，許銘春近日接受網路節目專訪時還聲稱，「撥補也是一種改革」

王婉諭說，對比之下，許銘春現在對於勞保改革的態度顯然非常不負責任，以拖待變的方式不僅無助於改善勞保財務問題，反而更加惡化。

王婉諭認為，勞保改革勢在必行，政府相關單位必須正視勞保即將破產的危機，不要置千萬勞工及未來世代的權益於不顧。

王婉諭表示，有關行政院提出挹注勞工保險基金300億元，她跟時代力量立委邱顯智提案主張凍結1億至30億元，希望勞動部盡快召開勞保改革國是會議，促進社會對話與溝通，同時要求勞動部在3個月內提出書面報告，說明具體時程，經過立法院相關委員會同意後動支。

王婉諭 時代力量 勞動部

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